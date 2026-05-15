習主席の攻勢に対し、トランプ大統領はひとまず正面対抗を自制した。「我々は困難があるたびに互いに電話をかけ、問題を迅速に解決してきた。あなたは素晴らしい指導者だ」と個人的な親密さを表した。その一方で、米国の主要企業の最高経営責任者（CEO）らが訪中随行団に含まれた事実に触れ、「彼らは貿易とビジネス協力に期待している。完全に相互主義的になるだろう」と述べた。大規模な対米投資の誘致や貿易収支の不均衡解消な