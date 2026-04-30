大盛況の会場で……筆者は毎週末の土、日曜のいずれか、ないしはその両日の午前8時半過ぎから2時間弱のウォーキング（途中のコーヒータイムを含む）をしている。この日はウォーキング途上で立ち寄った東京・JR御茶ノ水駅2階の猿田彦珈琲店でマグカップを手に、スマホのアプリで英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）の次にロイター通信をチェックしていた。すると、速報の見出し「Trump safe after shooting at White House correspo