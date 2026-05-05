【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、今月半ばに中国を訪れ、習近平国家主席と会談するつもりだと述べ「楽しみだ。非常に重要な訪問になる」と強調した。ホワイトハウスで開いた中小事業者との会合での演説で言及した。首脳会談では両国の貿易関係のほか、イラン情勢や台湾問題が議論になる可能性がある。既に閣僚レベルでの電話協議を相次いで実施し、調整を加速している。トランプ氏は14〜15日に中国を訪れる予定。