世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。一夜明けた3日、井上はSNSで中谷にメッセージを送った。

中谷は3日の午前9時ごろ、自身のSNSで「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！そして井上選手ありがとうございました！」と試合の報告とお礼を記した。

10回に偶然のバッティングで眉間から出血。続く11回にパンチを被弾した際に左目付近を負傷したものの、「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と力強く再起を誓っていた。

それに対し、井上は自身のXを更新。中谷の投稿を引用し「中谷くんありがとう！東京ドームのリングで戦う事ができて楽しかった！」と、感謝のメッセージを送った。

井上は試合後の会見で「負けられない重圧があった。張り詰めた5月2日までだったので、勝ててホッとしている」と安堵の表情を浮かべていた。一方の中谷は井上について「いろんな事を想定して準備してきた。驚きは特には感じなかったですけど、さすがチャンピオン、うまさがあってボクシングをつくっていくのが上手だった」とコメントしていた。



（THE ANSWER編集部）