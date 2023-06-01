【「Back to the Dawn ～ブレイク・ザ・アニマル・プリズン～」Switch2/Switch版】 3月5日 発売 価格： 通常版 4,928円 LIMITED EDITION 7,898円

いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークがやってきた。まとまった休みが取れるこの時期だからこそ、「1日1時間だけ」といった細切れのプレイではなく、現実世界の時間を忘れてどっぷりと一つの世界に浸かりたい。そんなふうに考えているゲーマー諸氏も多いのではないだろうか。

そんな皆さんに、WEBライターであり、一人の熱狂的なゲーマーと自負する筆者が、今年のGWのオトモとして強烈にプッシュしたいタイトルがある。Switch/Switch2などで絶賛発売中のサスペンス脱獄RPG「Back to the Dawn ～ブレイク・ザ・アニマル・プリズン～」だ。（PS5版は2026年発売予定）

本作は上海に拠点を置くインディーゲームスタジオMetal Head Gamesが開発するインディーゲームでありながら、4,928円（※LIMITED EDITIONは7,898円）という強気の価格設定がなされている。しかし、断言しよう。「このゲームには、4,928円の何倍もの価値と、100時間以上遊べてしまうほどの異常な熱量が詰まっている」と。

ドット絵の可愛らしい動物たちからは想像もつかないほどハードボイルドな世界観、緻密な自由度、そしてインディーの枠を完全に超えた豪華声優陣による熱演。一度プレイを始めれば、シャバの空気など忘れて、囚人ライフにのめり込んでしまうこと間違いなしの本作。その魅力を解説していこう。

見た目はキュート、中身は極悪。猶予はたった21日間のハードボイルド脱獄劇

本作の舞台は、とある擬人化された動物たちが暮らす架空の都市。そしてその都市が抱える闇を象徴する刑務所がメインとなる。プレーヤーは、全く異なる目的を持つ2人の主人公から1人を選び、この過酷な刑務所へと足を踏み入れることになる。

1人目の主人公は、キツネのTV記者・トーマス（CV：仲村宗悟さん）。彼は市長の汚職や化学工場の汚水排出問題を追っていた最中、巨大な陰謀に巻き込まれて無実の罪を着せられ、投獄されてしまう。彼に与えられたタイムリミットは、わずか21日間。刑務所の外にいる仲間と連携し、真実を暴く証拠を集めながら、自身の冤罪を晴らすための脱獄ルートを探らなければならない。

2人目の主人公は、パンサーの潜入捜査官・ボブ（CV：間宮康弘さん）。彼は殺された同僚の死の真相と、犯罪組織の秘密を握るオオカミを探るため、自ら囚人と偽って刑務所に潜伏する。こちらのボブ編もトーマス編と同様に21日間というタイムリミットが課せられている。警察の潜入捜査でありながら、限られた時間の中で証拠を掴み、命がけでシャバへ戻る算段をつけなければならないのだ。

キツネのトーマスとパンサーのボブから主人公を選ぶ

温かみのある美麗なドット絵と、奥行きを感じさせる3D空間が融合したグラフィックは一見すると非常に親しみやすい。しかし、そこで展開される物語は汚職や殺人、ギャングの抗争が渦巻く、海外のクライム・サスペンス映画も顔負けのゴリゴリのハードボイルドである。

ゲーム開始直後、新入りとして刑務所に放り込まれた瞬間に看守から受ける理不尽な扱いや、囚人同士の容赦ない暴力。ドット絵でありながら、そこには血と泥の匂いが立ち込めるような生々しいバイオレンスが描かれている。この「可愛い動物×極悪な環境」というギャップが、プレーヤーを瞬時に過酷な物語の虜にしてしまうのだ。

何をするのにもお金が必要な刑務所内。刑務作業をしてお金を稼ぎ、そのお金で生活していくことになる

スキル獲得とインベントリ地獄。泥沼にハマる刑務所シミュレーター

本作のゲームプレイは、1周クリアするのにだいたい20～25時間程度のボリュームとなっている。しかし、多くのプレーヤーはこのゲームを1周では終われない。いや、終われないように設計されているのだ。

刑務所の中には、個性豊かな囚人たちがたくさん収監されている。彼らとどう接するかは完全にプレーヤーの自由だが、実は他の囚人と仲を深めることこそが、脱獄への最大の近道となる。会話を重ね、彼らの好むアイテムをプレゼントし、頼み事（クエスト）を聞いてあげることで好感度が上がっていく。

プレゼントを気に入ってくれるとお返しにアイテムがもらえることも。いわゆるわらしべ長者である

仲良くなるメリットは絶大だ。好感度をあげていくと、彼らから特別な「スキル」を教えてもらえるのである。スリの技術、看守の目を誤魔化す話術、強力なクラフトレシピなど、囚人たちから得たスキルが脱獄計画の要となる。

右下の「才能」という欄がいわゆる一人ひとりが持つスキルだ

スリを実行する瞬間。成功するかどうかは6面ダイスの出目次第で決まる。スリに限らず、本作はあらゆるところでダイスの出目で成功や失敗などが決まっていくことが大半だ。運を味方につけたい場合、直前でセーブしておくのもひとつの手段となるが……

さらに、好感度が一定値に達すると、彼らがなぜこの刑務所に入ることになったのかという、重いバックボーンが語られる。単なるモブキャラクターだと思っていた囚人たち一人ひとりに濃厚な人生のドラマがあり、彼らの過去を知るたびに、刑務所という閉鎖空間の解像度がグッと上がっていくのだ。

そして、このゲームにおいてプレーヤーを最も悩ませ、かつ熱中させるのが、圧倒的な持ち物の取捨選択である。

脱獄に必要な道具の素材、囚人へのプレゼント、生き抜くための食料、そして看守に見つかれば即懲罰房行きの「禁制品」。これらをやりくりしなければならないのだが、主人公のポケットは小さく、自室のロッカーもすぐに満杯になってしまう。

常にポッケがパンパンなので、スリをして囚人へのプレゼントを盗み、その盗んだ品を即別の囚人にプレゼントしてしまったりと、とにかく持ち物のやりくりには苦労する

「このドライバーは脱獄に絶対必要だが、今看守の持ち物検査が来たら終わる」「泣く泣く食料を捨てて、クエスト用のアイテムを拾うか……」といった、アイテム管理のギリギリのジレンマが常に付き纏う。この「不自由さ」こそが、刑務所というリアルなサバイバル感を極限まで高めているのだ。

持ち物検査があるので、危険な品を持ってうろうろしているわけにもいかない

1周目の絶望から、2周目のすっきり感へ。効率化と難易度選択で好きなように遊べる

本作の刑務所生活は、時間との戦いである。

「読書をして知力を上げる」、「筋トレをして腕力を鍛える」、「他の囚人からアイテムを盗む」、「クラフトする」。すべてのアクションに時間と体力が消費される。限られた21日間をどう効率よく過ごすかのマネジメントが、すべてを握っている。

ここで、筆者の正直な実体験を告白しよう。今回は3つある難易度のうち標準的な「ノーマル」で遊んだのだが、トーマス編もボブ編も、初見の1周目は見事に脱獄に失敗し、バッドエンドを迎えてしまった。時間配分を間違え、アイテム管理に失敗し、ギャングとの抗争で無駄な体力を消費し、あっけなくタイムリミットを迎えてしまったのだ。

しかし、この「1周目の失敗」こそが本作の最高のスパイスだった。

システムを理解し、刑務所内のタイムスケジュールを把握した状態で挑む「2周目」。ここからの面白さは尋常ではない。1周目で得た知識と経験をフル動員し、無駄な行動を一切省いて効率よくスキルを獲得していく。

特定のスキルを組み合わせることで、「朝ベッドから起きただけで、自動的に大量のお金が手に入る」という、刑務所モノとしては前代未聞のチート級の成り上がりプレイすら可能になる。最初は理不尽な暴力に怯えていた新入りが、刑務所のシステムそのものをハックし、悠々と脱獄の準備を進めていくわけだ。

様々なスキルを組み合わせることによって、色んなルートを開拓できる

ちなみに本作には難易度が3段階用意されている。筆者のように失敗から学んで泥沼の2周目で成り上がる快感を味わいたい人にはノーマル以上を推奨するが、「何周もプレイする時間がないから、サクッとストーリーの結末まで楽しみたい」という人向けに、より簡単に遊べるモードもしっかり完備されている。

逆に「もっとヒリヒリとしたスリリングな脱獄生活を送りたい」という猛者向けの難易度もあるため、自分のプレイスタイルやGWの残り時間に合わせて自由に選べる親切設計も嬉しいポイントである。

さらに、本作の奥深さを象徴するのが、複数の脱獄ルートの存在だ。本作の脱獄方法は決して一本道ではない。詳しくはネタバレになるので割愛するが、日々の生活で「どの施設を重点的に探索したか」「どのスキルを優先して獲得したか」というプレーヤーの行動の積み重ねによって、開拓できる脱獄ルートが全く異なるものへと分岐していくのだ。

しかし、これは同時に「自由には責任が伴う」というリアルなサバイバルでもある。無計画に日々を過ごし、場当たり的な行動ばかりを繰り返していれば、「結局どの脱獄ルートの条件も満たすことができず、絶望の中でタイムリミットを迎える」という非常にシビアな結末が待っている。

この「自分の日々の選択が、そのまま脱獄の成否とルートに直結する」というヒリヒリとしたプレッシャーこそが、プレーヤーを泥沼のような没入感へと引きずり込んでいくのである。

刑務作業でどこへ行くかも脱獄ルートの開拓において重要な選択となる

ドット絵に泣かされる、最後まで予測不能なサスペンス劇

本作がただのシミュレーションゲームに留まらないのは、その群を抜いたストーリーテリングの力にある。トーマス編もボブ編も、物語を進めていくうちに「え、そんなことある！？」と思わず声に出てしまうような、魅力的などんでん返しや衝撃の真実が次々と明かされていく。

未プレイの方の楽しみを奪わないよう具体的な詳細は絶対に伏せるが、ドット絵ベースのシンプルな表現でありながら、気づけばキャラクターたちの感情の機微が痛いほど伝わってきて、画面の前で思わずホロリと泣いてしまった場面すらあった。

制限時間が迫る中での焦燥感、信じていた者への疑念、そして刑務所の闇に隠された陰謀。脱獄を決行するその瞬間、あるいはその先まで、最後の最後までハラハラドキドキが止まらない物語に仕上がっている。この極上のサスペンス体験は、名作映画を1本観終えたあとのような、いや、それ以上の深い余韻をプレーヤーの心に刻み込んでくれるのだ。

インディーの枠を超越した、豪華声優陣による熱演

これほどまでに濃厚なドラマをさらに大作へと押し上げているのが、豪華な音声演出だ。海外産のインディーゲームでありながら、クラウディッドレパードエンタテインメントが発売するSwitch2/Switch版では、主要なイベントシーンにおいて日本の第一線で活躍する声優陣によるボイスが新たに収録されている。

キツネのトーマスを演じる仲村宗悟さんの、どんな強大な権力にも屈せず正しいことを報道したい、という真っ直ぐな正義感。過酷な環境の中で何度も折れそうになるトーマスの信念を見事に表現した芝居は、プレーヤーの感情移入を何倍にも深めてくれる。

パンサーのボブを演じる間宮康弘さんの演技も素晴らしい。まるで海外のハードボイルド映画を見ているかのような、渋くてダンディーな低音ボイス。正体を隠して刑務所のギャングたちと渡り合う潜入捜査官としての表の顔と、同僚の死の真相に迫る裏の顔の使い分けは、まさにプロの犯行と言えるクオリティだ。

彼らの熱演が乗ることで、他の囚人たちのディープなバックボーンや、脱獄決行の夜の緊迫したやり取りが、単なるテキストの羅列から「生きたドラマ」へと昇華されている。

パンサーのボブは、最初は少しハードボイルドすぎるイメージを持っていたのだが、プレイしているうちに彼の中の人間味（動物だが……）に惹かれてしまい、すっかりお気に入りのキャラクターになってしまった

さらなる拡張の予感？ 匂わせな「3人目の主人公」への期待

トーマス編とボブ編だけでも100時間近く遊べてしまう異常なボリュームだが、実はプレーヤーの間では密かな期待が高まっていることがある。それは現時点では公式から公表されていない「追加の3人目」の主人公の存在を匂わせる点だ。前述の主人公選択画面でも、一番右側が「逃亡中」となっているのが見える。

今後のアップデートやDLCによって、全く新しい視点から刑務所の謎に迫るキャラクターが追加されるかもしれない……。そんな想像を膨らませてしまうほど、本作の世界観は深く、まだまだ底知れぬポテンシャルを秘めている。

勝手に3人目がいる想像をしているが、あり得るとしたらPS5版の発売タイミングだろうか……

今年のGWは、シャバの空気を忘れて「最高の脱獄」を企てよう

キュートな動物たちのドット絵に隠された、泥沼のようにハマってしまう監獄サバイバル「Back to the Dawn」。

約5,000円という価格設定は、「インディーにしては少し高い」と思うかもしれない。しかし、たくさんの囚人たちと織りなす濃密なドラマ、アイテム管理と効率化を極めるやり込み要素、最後まで予測不能なサスペンス劇、豪華声優陣による映画のような演出、そして「失敗から学び、完璧な脱獄を果たす」という圧倒的な達成感。これらを100時間にわたって味わえると考えれば、むしろ「安すぎる」とすら感じるはずだ。実際、筆者はもうお値段以上にこの作品を味わわせてもらった。

まとまった時間が取れるゴールデンウィーク。今年の連休はどこへ出かけるでもなく、ゲーム機の電源を入れて薄暗い刑務所へと収監されてみてはいかがだろうか。ちなみに1周20～25時間ほどかかるが、1日1時間だけでもプレイしやすいゲーム性なので、GW中にプレイが終わらなくても、のんびり続けていけるようになっている。

理不尽な環境に抗い、自らの知恵と効率化で「自由」を勝ち取った瞬間の喜びは、間違いなくこのGW最高の思い出になることを保証する。

さあ、究極の脱獄計画を始めよう。

(C)2026 Metal Head Games.

(C)2026 Spiral Up Games.

Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.