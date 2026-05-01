歌舞伎俳優の坂東玉三郎が１日、大阪市内で「南座特別公演 坂東玉三郎出演」（６月５〜１７日、京都南座）の取材会に出席した。

公演では「口上」、舞踊で長唄の「秋の色種（いろくさ）」「時雨西行」を上演する。玉三郎は「『秋の色種』はきょうまで私一人の名前しか出ておりませんでしたけども、実は弟子の玉朗（たまお）と玉御（たまみ）と３人立ちの『秋の色種』にさせていただきます。私たちの弟子が女形でもありましたし、非常に今、女形が少ない時代でもある。一緒に出て学ぶ…って言ったら舞踊界に失礼ですけれども、踊った方がいい気がしています」と、弟子との共演を明かした。

弟子たちには前夜、伝えたといい「悲しんではいないと思います」と独特の言い回しで記者団を笑わせた。「僕もだんだん大きな舞台に立てなくなりますから、一緒に出るということを喜んでいました」と反応を明かした。

玉三郎は「ある意味で、教えるってことが難しい時代になった。口で言っても伝わらない時代だと思います。もちろん口でも言うし、教育もするし、教えるけれども、一緒の舞台に立つことがいちばん早いというか、熱い時間になる」と思いを語った。