デジカメ全盛の昨今、撮影時に露出計を使う機会などほとんどなくなったと思いますが、レトロなフィルムカメラ愛好家にはまだ根強いニーズがあります。そんな写真愛好家のために、ロサンゼルスのウォッチブランド「NUDUS（ノダス）」が、「Obscura（オブスキュア）」という時計をリリースしています。

ベゼルのメカっぽさがアクセント

Image: HºM'S" WatchStore

Obscuraは「エクスポージャー・ゲージ・コンプリケーション」という新特許を取得しており、ベゼル部分に露出ゲージ機構を搭載しています。これは写真撮影における基本理論「サニー16ルール」に基づいて、フィルムのISO感度に合わせてベゼルを操作することで、露出計を使わずとも適切なシャッタースピードと絞り値を導き出すことができるもの。操作はやや複雑ですが、直感的に使うことができる点は魅力です。

時計としてはデイト表示なしのシンプルな3針で、ムーブメントはセイコー系列のTMI製自動巻き。41時間のパワーリザーブを備えています。ケースはステンレススチール製で、防水性能は10気圧。

デザイン的にはベゼルの数字表記が計器感を醸し出していて、ソリッドなデザインのケースと相まってカッコいいです。ダイヤル外周の見返しリングや秒針のブルーも差し色として効いています。ステンレス製のブレスレットだけでなく、ラバーストラップも付属しているので、スタイリングに合わせて交換したいですね。

Image: HºM'S" WatchStore

価格はシルバーモデルが13万2000円、DLCコーティングのブラックモデルが15万9500円。HºM'S"ウォッチストア表参道にて発売中で、公式オンラインストアでの販売は5月11日からになります。

Source: HºM'S" WatchStore