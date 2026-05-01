プロレスで活動再開のフワちゃん、売れっ子芸能人友だちら観戦に感謝「大切なズッ友のみんなたち」
タレントでプロレスラーのフワちゃんが4月30日にInstagramを更新。試合を観戦しに来た芸能界の仲間たちとのオフショットを公開した。
【写真】オードリー春日、くりぃむしちゅー有田との2ショットも！
2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレス再デビュー戦を行ったフワちゃん。25日に都内で行われた「STARDOM AWARD 2025」では話題賞を受賞している。また今年の4月26日に横浜アリーナで行われた安納サオリ戦でシングルス初勝利を記録した。
そんなフワちゃんが「ァタシの大切なズッ友のみんなたちです」と投稿したのは控え室で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、リングコスチュームを身に付けたフワちゃんを激励するオードリー・春日俊彰、くりぃむしちゅー・有田哲平、アン ミカ、ベッキー、トンツカタン森本ら芸能界の仲間たちの姿が収められている。
投稿の中でフワちゃんは「ズッ友も、フワギャルも、プロレスファンも、わざわざ遠くまで、プロレス見に来てくれてほんとにぁりまと!!」とつづり「またいつでも気軽に観に来てね!!」とコメントしている。
引用：「フワちゃん」Instagram（@fuwa876）
【写真】オードリー春日、くりぃむしちゅー有田との2ショットも！
2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレス再デビュー戦を行ったフワちゃん。25日に都内で行われた「STARDOM AWARD 2025」では話題賞を受賞している。また今年の4月26日に横浜アリーナで行われた安納サオリ戦でシングルス初勝利を記録した。
投稿の中でフワちゃんは「ズッ友も、フワギャルも、プロレスファンも、わざわざ遠くまで、プロレス見に来てくれてほんとにぁりまと!!」とつづり「またいつでも気軽に観に来てね!!」とコメントしている。
引用：「フワちゃん」Instagram（@fuwa876）