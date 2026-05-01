＜またやらかした…＞ナフキンのサイズや水筒のルールを間違えた…はじめての園生活に潜む失敗あるある
入園という新しいスタートは、子どもだけでなくママにとっても手探りの連続です。準備物ひとつとっても「これで大丈夫かな」と不安になる場面もあるでしょう。そんななか、良かれと思った行動が思わぬ“やらかし”につながることもあります。
『やらかした……入園して給食がはじまった。ナフキンとして長方形の厚地のものを持たせたら、「正方形の薄いものにしてください」と連絡が。さらに小さいお茶のペットボトルももたせたら、「お茶は不要です」と言われた。先輩ママに聞いておけばよかった！』
お便りに書いていなかった？書いていないから自由？
この投稿に対してまず寄せられたのは、「お便りに書いていなかったのか」という声でした。
『ナフキンに関しては、普通、準備物のお便りに書いていない？』
『水筒が5月からと書いてあるなら、4月は園で用意されるという意味では？』
一方で投稿者さんは、「ナフキン」としか書かれておらず、形や素材の指定はなかったと説明しています。また、水筒は5月から持たせると知っていたものの、それまでの水分提供については記載がなかったため、自分なりに判断したようでした。はじめての園生活では、ちょっとした曖昧さが不安につながるのかもしれませんね。
園側にも理由がある
コメントのなかには、園側の事情を補足する声もありました。
『机の大きさや使いやすさの問題もあるし、みんな同じ形にしないと収拾がつかなくなるのよ』
『包む練習のために正方形を指定している園もある』
また、飲み物についても、ペットボトルはふたの開閉トラブルのリスクがあるため、避けたい園があるようです。
『ふたの誤飲やこぼすトラブルがあるから、ペットボトルは良くないと思う』
こうした事情を考えると、単なる注意ではなく、子どもたちの安全や生活のしやすさを考えたルールであることが想像できるのではないでしょうか。一方で、「事前に、サイズと形をもう少し詳しく説明がほしい」という声もあり、双方のすれ違いが浮かび上がりました。
お便りに書いていない事項も「自由かどうか」を園に確認してみては
はじめての環境では、自己判断に頼るよりも、一度確認することで不安を減らせる場合があります。ただし、すべてを事前に把握するのは難しく、迷いながら進むのが現実かもしれません。「自由」と判断せず、園に聞いてもいいという意見も少なくありませんでした。
『ナフキンの大きさがわからなければ園に確認する』
『登園退園のタイミングで先生と話せなかったら、連絡帳に書くといいよ』
保護者のミス、実はあるあるな失敗
印象的だったのは、「みんなやっているよ」という少なくない共感の声です。
『箸と書いてあったのにトリオセットを持たせて注意された』
『給食がない日を忘れてしまい、先生の分を子どもにわけてくれていたことがあった』
園側にとっても保護者のミスは珍しいことではないのかもしれません。
『連絡があったなら改善すればそれでいい。恥ずかしい気持ちになって後悔もあるだろうけれど、済んだ話でいいよ』
『訂正できる間違いは大した問題ではない』
失敗はその場で修正すればよいという前向きな捉え方でいいのかもしれませんね。
『あなたは良いママになるし、子どももきっと良い子に育つよ。自分で考えて間違えて、次に生かせる人は成長する』
という意見もあり、経験を積むことの大切さを教えてくれました。最初から完璧を目指すよりも、試行錯誤のなかで慣れていくことが重要なのかもしれません。
子どもの順応と親の慣れ
投稿者さんの子どもは、初日から泣かずに園バスに乗り込み、笑顔で通っているそうです。その姿に安心しつつも、少し寂しさを感じる親心も見え隠れします。
『投稿者さんは子どものこと考えて行動できる素晴らしいママだと思う』
『大丈夫だよ。私、高校生のママだけれど、いまだにやらかしているよ』
子どもは新しい環境に柔軟に適応していきます。一方で、親は小さな出来事に一喜一憂しながら、少しずつ慣れていく存在なのかもしれません。入園直後の“やらかし”は、多くのママたちが経験する通過点ではないでしょうか。大切なのは、間違いに気づいたときに修正し、次に生かすこと。すべてを完璧にこなそうとしなくても大丈夫です。きっと後から振り返ると、大した問題ではないはず。試しながら覚えていく過程こそが、ママとしての自信につながっていくのではないでしょうか。