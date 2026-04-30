Snow Man、音楽番組『ＳＴＡＲ』次週も登場！ Ryosuke Yamada、ROIROMの新曲披露も
音楽番組『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系／毎週木曜19時）の5月7日放送回に登場するアーティストが発表された。Snow Manが2週連続で出演するほか、Ryosuke Yamada、ROIROMが新曲を披露。こっちのけんと、THE RAMPAGE、マルシィも登場する。
【写真】Snow Man・目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつでの姿がカッコよすぎ！
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2ndアルバム「Are You Red.Y?」より「Dive」を披露する。
そして、4月30日の放送に続き、2週連続でSnow Manが出演。最新パフォーマンスを披露する。
本多大夢と浜川路己の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMがフジテレビの音楽番組初登場。結成1周年を迎える5月7日リリースのメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」を歌唱する。
こっちのけんとは、Netflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌「ゴロンとドロン」を披露する。
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEは、映画『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
マルシィは、『めざましどようび』（フジテレビ系／毎週土曜6時）の2026年度テーマソング「ネバーランド」を歌い上げる。
MC・上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、THE RAMPAGEではパフォーマー兼リーダーを務めている陣が就任する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。
【写真】Snow Man・目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつでの姿がカッコよすぎ！
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2ndアルバム「Are You Red.Y?」より「Dive」を披露する。
本多大夢と浜川路己の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMがフジテレビの音楽番組初登場。結成1周年を迎える5月7日リリースのメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」を歌唱する。
こっちのけんとは、Netflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌「ゴロンとドロン」を披露する。
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEは、映画『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
マルシィは、『めざましどようび』（フジテレビ系／毎週土曜6時）の2026年度テーマソング「ネバーランド」を歌い上げる。
MC・上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、THE RAMPAGEではパフォーマー兼リーダーを務めている陣が就任する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。