　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 18869(　 16322)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 215(　　　65)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 26498(　 24926)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 201(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7646(　　7146)
　　　　　 　 　 6月限　　　230080(　230080)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　44(　　　44)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11373(　 10635)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 117(　　 117)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 32300(　 29250)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6531(　　6531)
　　　　　 　 　 6月限　　　125926(　125926)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　47(　　　47)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2295(　　1255)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6046(　　4066)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 139(　　 139)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8389(　　8389)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3426(　　1897)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8566(　　5063)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7709(　　7493)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2399(　　 946)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16143(　　7771)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1310(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7998(　　7998)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3447(　　3395)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7985(　　7958)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9749(　　9749)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6648(　　6589)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 22775(　 21462)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4958(　　4913)
　　　　　 　 　 6月限　　　 85426(　 85256)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 0)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 992(　　 712)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1694(　　 682)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 500(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 496(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3159(　　1393)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2025(　　　25)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 173(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 338(　　 338)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1500(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1211(　　1211)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 886(　　 886)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 9)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース