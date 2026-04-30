外国証券 先物取引高情報まとめ（4月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18869( 16322)
9月限 215( 65)
TOPIX先物 6月限 26498( 24926)
9月限 201( 1)
日経225ミニ 5月限 7646( 7146)
6月限 230080( 230080)
7月限 44( 44)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11373( 10635)
9月限 117( 117)
TOPIX先物 6月限 32300( 29250)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 6531( 6531)
6月限 125926( 125926)
7月限 47( 47)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2295( 1255)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 6046( 4066)
日経225ミニ 5月限 139( 139)
6月限 8389( 8389)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3426( 1897)
TOPIX先物 6月限 8566( 5063)
日経225ミニ 5月限 60( 60)
6月限 7709( 7493)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2399( 946)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 16143( 7771)
9月限 1200( 0)
日経225ミニ 5月限 1310( 0)
6月限 7998( 7998)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3447( 3395)
TOPIX先物 6月限 7985( 7958)
日経225ミニ 6月限 9749( 9749)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6648( 6589)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 22775( 21462)
日経225ミニ 5月限 4958( 4913)
6月限 85426( 85256)
7月限 1( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 992( 712)
TOPIX先物 6月限 1694( 682)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 496( 0)
TOPIX先物 6月限 3159( 1393)
日経225ミニ 5月限 2025( 25)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 173( 0)
TOPIX先物 6月限 338( 338)
日経225ミニ 5月限 1500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1211( 1211)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 886( 886)
日経225ミニ 5月限 31( 31)
7月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18869( 16322)
9月限 215( 65)
TOPIX先物 6月限 26498( 24926)
9月限 201( 1)
日経225ミニ 5月限 7646( 7146)
6月限 230080( 230080)
7月限 44( 44)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11373( 10635)
9月限 117( 117)
TOPIX先物 6月限 32300( 29250)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 6531( 6531)
6月限 125926( 125926)
7月限 47( 47)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2295( 1255)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 6046( 4066)
日経225ミニ 5月限 139( 139)
6月限 8389( 8389)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3426( 1897)
TOPIX先物 6月限 8566( 5063)
日経225ミニ 5月限 60( 60)
6月限 7709( 7493)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2399( 946)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 16143( 7771)
9月限 1200( 0)
日経225ミニ 5月限 1310( 0)
6月限 7998( 7998)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3447( 3395)
TOPIX先物 6月限 7985( 7958)
日経225ミニ 6月限 9749( 9749)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6648( 6589)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 22775( 21462)
日経225ミニ 5月限 4958( 4913)
6月限 85426( 85256)
7月限 1( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 992( 712)
TOPIX先物 6月限 1694( 682)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 496( 0)
TOPIX先物 6月限 3159( 1393)
日経225ミニ 5月限 2025( 25)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 173( 0)
TOPIX先物 6月限 338( 338)
日経225ミニ 5月限 1500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1211( 1211)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 886( 886)
日経225ミニ 5月限 31( 31)
7月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース