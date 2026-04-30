「ホワイトソックス３−２エンゼルス」（２９日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は２打数無安打で３試合ぶりのノーヒットに終わるも３四球でサヨナラ勝ちに貢献。チームは延長十回に勝負を決めてエンゼルスをスイープした。

村上は延長十回、無死一、二塁で迎えた第５打席。カウント３ボールとなり、４球目も冷静に見極めて満塁と好機を拡大した。そして１死後、モンゴメリーがセンターへ試合を決める一打を放った。村上はヒーローのもとへ駆け寄り満面の笑みを浮かべた。

村上は第１打席では菊池雄星投手と対戦。フォーシームにスイングをかけるも左飛に倒れた。第２打席は冷静に四球を選び、六回の第３打席も四球で出塁。１死三塁からモンゴメリーの二ゴロで本塁に突入するも、本塁クロスプレーでタッチアウトとなってしまった。

捕手がホームプレートに覆い被さるような形となっていただけに、ホワイトソックスベンチはチャレンジを行使したが判定は覆らず。勝ち越しの１点を奪うことができず、直後にエンゼルスに勝ち越しアーチを浴びてしまった。

何とか反撃したかったが、八回の第４打席で空振り三振に倒れると、打席で膝をついたままバットのグリップを地面にたたきつけ、悔しさをあらわにした。

ホワイトソックスは九回２死二塁からアントナッチの適時三塁打で試合を振り出しに戻し、延長戦の末にエンゼルスをスイープ。借金３となり、３年連続で１００敗超を記録しているチームが勝率５割ラインに近づいてきた。