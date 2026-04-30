◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人の吉川尚輝内野手（３１）は、待望のＨランプに少しはにかんだ。４―２の５回１死で遠藤の１４９キロ直球を捉えた。鋭いゴロが、遊撃手のグラブをはじいて左前に転がった。１軍昇格後３試合、６打席目で今季初安打が飛び出した。さらに続く佐々木の打席では二塁へ初盗塁も決めて歓声を浴びた。「ヒットが出たことは良かった」とさわやかに笑った。

昨秋に受けた両股関節手術から復帰し、初めてのスタメンは本職の「二塁」だった。２回２死一塁で平川の一、二塁間への打球を軽快なステップで捕球しランニングスロー。６回１死一塁でも佐々木の後方への飛球に手を伸ばして好捕。手術前と変わらない鮮やかな守備に、「おかえり」の拍手が降り注いだ。

２８日の広島戦ではプロ初の三塁で途中出場。複数ポジションを守れれば内野の起用法の幅が広がるため、ファーム調整中から練習を開始していた。「浦ちゃん（浦田）とかも頑張ってるしね」とチームのことを考える一方で「年取ったなあって感じたよね。もう俺もそんな年かあ…って思った」と笑いながら本音もこぼした。故障班でも１軍戦はチェックしていた。「ほとんどが新しいメンバーの中で本当にみんなが頑張っていた」と若手が躍動する姿を励みにしながら、負けられないという気持ちを持ち続けてきた。

「セカンドの方がプロに入ってからたくさん守っているので…。でも、どこで出るとしても全力でチームが勝てるように、これからも頑張りたい」。攻守で頼れる男が帰ってきた。（水上 智恵）