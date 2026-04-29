元WBO世界スーパーフェザー級王者でプロモーターの伊藤雅雪氏（35）が、元WBA世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏（46）をゲストにYouTube「Treasure Boxing Promotion」を更新。5月2日の世紀の一戦について語った。

井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世界スーパーバンタム級4団体統一王座をかけたスーパーマッチ。東京ドームは超満員になり、ペーパービューは売れまくっている。

内山氏は「こんな盛り上がり（ボクシング界で）今後50年はない」と指摘した。

伊藤氏は「井上尚弥が50年は現れない」と同意した上で、「世界にはロマチェンコもいたし、メイウェザーもいるけど、井上尚弥は理想型のボクシングをする。超正統派でここまで（強いボクサーは）いない」とあらためて称賛した。

ただ、「中谷潤人は井上尚弥が持っていない怖さをもっている」とも説明した。

伊藤氏は現役時代に米国ロザンゼルスのルディ・エルナンデス氏のジムで練習していた際、まだ10代だった中谷を見ていた。そのボクシングに対する取り組み方も知っているだけに「気持ちは中谷の方が強いと思っている」と明かした。

伊藤氏も「ボクシングのクオリティーとか総合的に見たら井上尚弥」と認めるが、中谷は想像を超えた怖さを持つと指摘した。

内山氏も「中谷選手は奇妙な角度でパンチ出す。井上選手も“こんなパンチ来るの？”ってなるかも」と、同意した。