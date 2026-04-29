29日からゴールデンウィークです。最大で12連休の方もいらっしゃるかもしれません。皆さんどのように過ごすのでしょうか。JR鹿児島中央駅で聞きました。



(記者)

「きょうから大型連休始まったが新幹線乗り場の改札口から到着した人が続々と出てくる」



29日から始まったゴールデンウィーク。陸の玄関口、鹿児島中央駅にはスーツケースやお土産を持った人の姿が見られました。





(福井から観光)「開聞岳と霧島連山の韓国岳に行く予定。（Q鹿児島は？)初めて。1日目はホテルで食事つき、2日目は近くでおいしいところを探す」こちらの家族は、2026年4月、佐世保の海上自衛隊に入隊した長男を迎えに来ました。(四男)「(お兄ちゃんに会えて)うれしい」(次男)「(Q1か月離れて？)違和感しかなくて帰ってきたら雰囲気が変わる」(長男・佐世保から帰省)「家族とゴールデンウィーク楽しんで佐世保で頑張りたい」(母親)「食べたいものをたくさん作ってあげたい。(Q好物は？)牛丼なので」鹿児島のグルメを楽しみにしている人もいれば、ゆっくり過ごす予定の人も。(福岡から帰省)「(Q何日間？)8連休。(Qしたいことは？)竹亭、とんかつ店に行きたい。就職して初めての帰省なので初任給で何かできたら。(Q親孝行？)はい」(兵庫県から姉妹で帰省)「(Q休みは？)きょうから8日間、私は12連休。曽於のおばあちゃんの家に帰省。のんびり過ごそうかと」地元に帰省する人も。(高知県に帰省・高校生)「(Q高知では？)勉強」「(Qお土産？)お土産と弁当」「(Q誰に？)祖父母と家族に」JR九州によりますと九州新幹線の下りのピークは5月2日、上りのピークは5月5日の見込みです。