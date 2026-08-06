KYT鹿児島読売テレビ
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台風13号が奄美に猛威 2万6880戸停電 建物被害も――奄美地方は線状降水帯発生のおそれ
大型で非常に強い台風13号は沖縄付近を西に進んでいます。現在、奄美地方にレベル4・土砂災害危険警報が発表されていて、ケガ人や建物への被害も確…
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H3ロケット9号機 今月10日打ち上げに 台風情報確認しながら最終判断 みちびき7号機搭載
台風13号の影響で延期となっていた、H3ロケット9号機の新たな打ち上げ日が、8月10日に決まりました。H3ロケット9号機は当初、今月7日の打ち上げが…
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【ミッフィー】1万人突破記念セレモニー「ディック・ブルーナに学ぶモダン・アート」8月末まで
鹿児島市立美術館で開かれているミッフィーの生みの親ディック・ブルーナの作品展の入場者数が1万人に達し、記念のセレモニーが…
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ニセ社長からメールで振り込み指示 計1100万円だまし取られる
県内の企業が社長の名前で届いたメールの指示に従い、1100万円をだまし取られるニセ社長詐欺にあいました。ニセ社長詐欺の被害にあったのは…
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甑島の港沖で水難事故 ゴムボートで貝採りに 男性死亡
6日、薩摩川内市の甑島の港で男性（51）が浮いているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。死亡したのは、姶良市の東雄介さん（51）です…
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【夏の甲子園】神村学園2年ぶりの初戦突破「神村のゴジラ」ホームラン 東筑（福岡）破る
阪神甲子園球場で行われている夏の全国高校野球。鹿児島代表の神村学園は福岡の東筑と対戦し、2年ぶりの初戦突破を果たしました。夏の全国高校野…
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【FRIDAY UNITED】開幕直前の鹿児島ユナイテッド意気込み 百年構想リーグJ3勢最高5位
サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報を伝えるFRIDAY UNITEDです。いよいよ新たなJリーグが幕を開けます。J2昇格を目指すユナイテ…
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「感謝の気持ちをこめて…」記録的大雨から1年 支援を呼び掛けた黄色い旗 復興への感謝を込め再び翻る
去年、姶良市や霧島市を中心に甚大な被害をもたらした記録的な大雨から7日で1年です。被害を受けた姶良市の国道10号の網掛橋で、地元の高校生などが…
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「こんな生活がまた来るなんて」店は濁流にのみ込まれた…それでも戻った笑顔 支えてくれた常連客と迎えた1年
大雨は、霧島市や姶良市を中心に大きな被害をもたらしました。日常が一瞬で奪われる、自然の恐ろしさを知ったあの日――。何気ない日常を…
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【専門家に聞く】熊本地震から10日――あなたの実家は大丈夫？お盆こそ見直したい地震への備え
熊本地震から10日が経ち、今、改めて考えたいのが、防災についてです。実家へ帰省する人も多いお盆の時期。今できる備えを防災の専門家に聞きました…
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電光掲示板に再び灯り 九州新幹線が一部再開 高速バスも運行へ 被災地つなぐ交通網の復旧進む
熊本地震の影響で休止していた、九州新幹線の鹿児島中央～新水俣間の運行が、7日再開しました。JR九州は、残る新水俣と熊本の間については「…
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九州新幹線 鹿児島中央～新水俣で運転再開
熊本地震の影響で休止していた九州新幹線の鹿児島中央から新水俣間の運行が7日から再開しました。JR九州は熊本地震の影響で運行を取りやめていた…
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【台風13号】今後の進路は 昼前にかけて奄美地方に最接近
台風13号の進路予想です。大型で強い台風13号は、沖永良部島の東南東約160キロにあって、1時間に約20キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧…
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奄美地方が台風13号の暴風域に 奄美市笠利で最大瞬間風速34メートル観測 土砂災害などに警戒を
大型で強い台風13号は奄美地方に接近しています。台風の暴風域に入っている奄美市から中継です。奄美市内のホテルから安全を確保したうえでお伝え…
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台風13号奄美地方の一部が暴風域に 7日朝から昼前にかけ奄美地方に最接近か 線状降水帯発生の恐れも
台風13号は、奄美地方の一部を暴風域に巻き込みながら西に進んでいて、県内全域が風速15メートル以上の強風域に入っています。大型で強い台…
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店長も、客も、みんな子ども！「きりしまキッズフリマ」に出店した姉妹に密着
3日、「きりしまキッズフリマ」が開かれました。店長もお客さんも子どもという子どもたちが主役のフリーマーケットです。このフリ}…
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24時間テレビキャラバンカー大隅地区 テーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」
24時間テレビ恒例黄色いキャラバンカーが県内各地を巡っています。キャラバン隊長は勝又 健誠アナウンサーです。今年のテーマ…
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103万匹が死滅…長島町沖の赤潮被害24億円超 県内で過去2番目の深刻被害
長島町の沿岸を含む八代海で発生した、赤潮による漁業被害が約24億円にのぼることが分かりました。過去二番目に大きな被害額となっています。東町…
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鹿児島中央駅に止まったままの新幹線 7日再始動へ――熊本地震で変わった人と物の流れ
熊本地震の影響で九州の交通網は、大きな影響を受けていますが1歩ずつ歩みを進めています。九州新幹線は、7日の始発から鹿児島中央と新水俣の運行を…
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【荒場気象予報士解説】6月の被害から復旧したばかり―台風13号奄美に再び接近 住民ら警戒強める
大型で強い勢力の台風13号は、沖縄の東の海上まで進んでいます。奄美地方では、6日夜にも暴風域に入る所がある予想です。荒場気象予報士の解説です…