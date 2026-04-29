◇陸上・織田記念国際（2026年4月29日 ホットスタッフフィールド広島）

女子100メートル障害の決勝で異例の事態が起きた。

昨年の世界選手権代表の3人、田中佑美（富士通）と中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）がそろったレース。3レーンの中島がフライング判定となり、一度はスタートラインを離れた。

「速く出た意識がなかった」という中島は、スタートインフォメーションシステム（SIS）やビデオ映像の確認を求めた。ただ、ビデオ映像を確認できるまでには時間を要するため、主催者側から「国際ルールにのっとって、抗議中でも走れますけどどうしますか？」という提案を受け、抗議に至った。

「抗議中での競技」という形で再びレースに臨んだ中島は、13秒26で4位となった。最終的には、抗議が認められる形でフライングは取り消され、順位も4位で確定。主催者側は次のように説明した。

「ビデオ映像を確認した結果、隣のレーンだった福部選手の動きにつられて出たという判定になりました」

相手を誘発させたとして、ルールに基づいて福部は「警告」に。レースは田中が13秒03で優勝、福部が13秒08で2位となった。向かい風0・9メートルだった。

まだ「抗議中」の状況でレース後に取材に応じた中島は「テンパりすぎて正直あんまり記憶にないというか、真っ白になってしまった」と困惑の表情。“再レース”にうまく気持ちを切り替えられなかったことを明かし「フライングをしたことよりも、場内を待たせてしまっていることに対する罪悪感があって、他の選手にも本当に申し訳ない気持ちが大きくて…」などと話していた。