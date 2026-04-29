明治時代初期、東京では競馬が流行していた。競馬実況アナウンサーの矢野吉彦さんは「軍事力を強化したい陸軍主導のもと、東京の中心部で次々と競馬が開催された。欧化政策の一環として競馬を推進した明治天皇はたびたび競馬場に行幸され、天覧競馬が行われた」という――。

※本稿は、矢野吉彦『競馬史発掘』（星海社新書）の一部を再編集したものです。

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■靖国神社で開催された洋式競馬

江戸時代末期に在留外国人が横浜に持ち込んだ洋式競馬は、根岸競馬場の開場とともに今の競馬につながる本格的な開催へと“進化”した。そして、時代が明治に変わると全国各地で日本人が主導する近代競馬も始まった。

1870年10月7日（明治3年9月23日）、東京・九段の招魂社大祭に際し、兵部省（陸・海軍の前身）が主導して、境内に設けられた楕円形の馬場で競馬が開催された。これが日本人主導による洋式競馬の始まりとなった。

東京の招魂社（今の靖国神社）は、戊辰戦争など、倒幕の戦いで命を落とした人々の霊を慰めるため、明治天皇の命によって創建された。日本には古くから京都・上賀茂神社の“競馬”のような、祭礼に伴って奉納する直線競馬があり、招魂社大祭の競馬もそれらにならって行われたと思われる。

とはいえ、これを陸軍が主導し、楕円形の馬場で争う洋式競馬にしたのには、新時代の象徴にしようという意図が込められていたに違いない。考えてみれば、当時は招魂社そのものが、前年（1869年）にできたばかりの新しい施設だった。

なお、靖国神社の年史などには1871（明治4）年春の例大祭で競馬が催されたと記されている。しかし、1870（明治3）年の競馬に先立つ兵部省の公示やその様子を描いた昇斎一景の浮世絵『東京於招魂社境馬図』が遺っていることから、招魂社競馬が始まったのは同年と断定していい。

月岡芳年『東京招魂社内外人競馬図』（1871年）（画像＝馬の博物館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■陸軍が競馬開催を後押ししたワケ

招魂社競馬場は、今の靖国神社第一鳥居と第二鳥居の間に作られた。東西に長いが、南北の“幅”は50メートルほどしかない。東京競馬場芝コースの最大幅が41メートルなので、それをちょっと広げたほどの幅に周回コースを収めたことになる。騎手には相当な技量が要求されたはず。

1870（明治3）年の競馬では、ここで函館大経が見事な騎乗ぶりを披露し、広くその名をとどろかせるきっかけを作った。ついでに言うと、一部の資料にこれが天覧競馬だったとあるのは間違い。明治天皇が初めて同社に行幸したのは、1874（明治7）年1月のことだ。

車がない時代の“戦”には馬が欠かせなかった。乗馬術は武士に求められた素養の1つ。明治維新後、世界を相手にすることになった“日本軍”にとっても、その技能の向上は喫緊の課題と位置づけられた。陸軍が競馬を主導したのはそのためだ。

また、当時は野球やサッカーが日本に持ち込まれる前。今の柔道（嘉納治五郎が創始した講道館柔道）もまだ生まれていなかった。招魂社で開催される競馬は、庶民にとって相撲や撃剣（＝剣術）と並ぶ人気の“見るイベント”となった。

もちろん、軍事力強化に直結する馬と馬具の性能向上も求められた。そこで政府は三田育種場を開設、農産物や農機具などとともにそれらの改良に乗り出す。その一環として場内に馬場を設けて競馬を開催した。初回競馬は1877（明治10）年9月30日、同育種場の開場式に伴い、内務省農局の主催で行われた。

■奉納から国家的行事へ

三田育種場競馬場があったのは、現在の港区芝3丁目や5丁目周辺、ホテル・ザ・セレスティン東京芝や日本電気本社ビルなどがある一帯。江戸時代は薩摩藩邸だった場所で、1874（明治7）年以降、その跡地がいわゆる農業試験場として利用されていた。

今、日本電気本社ビル北側には「薩摩屋敷跡」の碑があり、セレスティンの建物脇には「芝さつまの道」という歴史を伝える空間がしつらえられている。しかし、明治時代にそこで競馬が行われていたことを示すものは何もなかった。

九段、三田の次は新宿・戸山。1879（明治12）年8月20日、来日中のグラント元アメリカ合衆国大統領を歓待するため、陸軍戸山学校の敷地に競馬場を新設して競馬が開催された。その場所は新宿区大久保3丁目と戸山3丁目にまたがっている。

ユリシーズ・グラント第18代アメリカ合衆国大統領（画像＝Library of Congress／PD-Brady-Handy／Wikimedia Commons）

東は都立戸山高校、西は早稲田大学西早稲田キャンパスと都立戸山公園を取り込むほどの広大な敷地。『日本競馬史第二巻』には東西に長い楕円形馬場の横幅が731間＝約1300メートルと書かれているが、それだと東京競馬場より大きくなってしまう。実際には、馬場1周がそのくらいの距離だったようだ。

この競馬場は今の迎賓館に匹敵するような施設だった。当日は明治天皇が行幸、各国公使や外国艦隊司令官、日本政府要人らも多数観戦に訪れた。国賓歓待のための競馬なら当然のことだろう。後にも先にも、日本の競馬がこれほどの国家的行事になったことはない。

■上流階級が集った日本初の“競馬社交クラブ”

グラント氏歓待競馬の開催をきっかけに、同年中に日本人の手による初の競馬主催団体「共同競馬会社」が設立された。会社とはいえ、実体は“カンパニー”ではなく“クラブ”で、同社の幹事には松方正義（後の内閣総理大臣）、蜂須賀茂韶（後の東京府知事、文部大臣）、副幹事には田辺良顕が名を連ねた。

田辺は高知競馬黎明期の話に出てくる人物。当時は陸軍在籍中で、後に高知県令（今の県知事）となり高知初の洋式競馬開催を主導した。共同競馬会社の役員には、田辺のほか、1870年の招魂社競馬以降の日本競馬を取り仕切るようになった陸軍の関係者が多く含まれている。

ところで、本稿執筆に備えて資料を集めていた際、北海道立文書館所蔵の『開拓使文書』の中に、「競馬会社規則」という小冊子が挟み込まれているのを見つけた。

そこに書かれていたのは「競馬共同会社設立大旨」（最後に『明治十二年六月』と記されている）や、「本会ハ東京ニ於テ開設スル所ニシテ……」という第一条で始まる26カ条の「共同競馬会社規則」と、全18カ条の「競馬会社役員ノ心得」。さらに「当社ニ控へ置ク帳簿ノ雛形」として、今で言う競走馬登録名簿の見本も掲載されていた。

冒頭の設立大旨を誰が書いたか、規則などを誰が定めたかは不明だが、この小冊子は、グラント氏歓待競馬の開催を前に日本人有志たちが共同運営による競馬を始めようとしていた証と言える。ただし、『日本競馬史』にこの小冊子に関する記述はない。

競馬史研究家の田島芳郎さんにその理由を伺ったところ、「同書が編さんされた時点ではそれが見つかっていなかったからだろう」とのこと。ひょっとしたらこの私、歴史的発見をしてしまったのかも？

■上野の競馬場に「東京中の市民が集まった」

「共同競馬会社」主催の初回戸山競馬は1879（明治12）年11月30日に行われた。翌1880（明治13）年、三田育種場競馬の主催者として「興農競馬会社」が設立され、横浜・根岸競馬の主催者「ニッポン・レース・クラブ」には日本人会員が参入する。日本近代競馬の形がいよいよ整い始めた。

このうち戸山の競馬は、当時としては市街地から離れた交通不便なところにあったため、客足が伸びなかった。そこで会社は有数の繁華街・上野に競馬場を移転させた。馬場ができたのは不忍池の周り。今の上野動物園内、フラミンゴやペンギンがいるあたりにスタンドが設けられた。

不忍池競馬場の初開催は1884（明治17）年11月1〜3日。その頃、すでに上野には埼玉・大宮に至る鉄道のターミナル駅があった。また、横浜に通じる鉄道が発着する新橋を起点として、上野、浅草、浅草橋をヘアピン形に走る馬車鉄道が開業していた。

楊洲周延『野不忍大競馬』（1884年）（画像＝日本中央競馬会 編集・発行『日本競馬史』第2巻／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

戸山に比べてアクセスは格段に向上。初日の様子を伝える新聞によれば、「東京中の市民が残らずここに集まったかと思うほどの賑わい」だったという。

もちろんこの当時、馬券は発売されていない。それでも一般市民が大挙して見物に訪れたのは、洋式競馬がまだまだ珍しいもので、何より明治天皇を筆頭に多くの要人が参集するビッグイベントだったからに違いない。

■鶴岡八幡宮もレースの舞台に

ここで、当時の“流れ”を受けて神奈川にできた2つの競馬場もご紹介しておく。1つは1890（明治23）年3月9日に開場式と開場記念競馬を挙行した横浜・平沼（岡野新田）の競馬場だ。この馬場は東京や根岸の競馬に出走させる馬を調教するための施設として、有志たちが開設した。

矢野吉彦『競馬史発掘』（星海社新書）

場所は横浜駅西口から東海道線、相鉄線の線路に沿って保土ヶ谷方向に歩き、新横浜通りを越えた岡野町1丁目あたり。そこにあった貯木用の池の周りに馬場を作って調教場にした。今で言えば私設のトレーニングセンターだ。

当日の様子を伝える新聞記事には神奈川県知事や横浜の豪商、紳士たちが多数来場したと記されている。ただ、当地の競馬は長続きしなかったようだ。

もう1つは鎌倉・鶴岡八幡宮競馬場。1894（明治27）年4月の新聞に「鎌倉大競馬」と銘打ち、境内蓮池の周囲で競馬を開催するという広告が載っていた。

八幡宮に問い合わせたところ、明治中頃からしばらくの間、流鏑馬とは別の競馬開催が行われていたことを示す記録を見つけていただいた。また、翌1895（明治28）年11月の競馬には、オーストラリアから輸入された競走馬が、根岸の競馬を前に鎌倉競馬に出場するとの新聞記事もあった。

鶴岡八幡宮競馬も、非公式ながら“馬券黙許”以前の日本近代競馬に確かな足跡を残していた。

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矢野 吉彦（やの・よしひこ）

フリーアナウンサー

1960年生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1983年に文化放送に入社、主にスポーツ番組を担当。1989年1月からフリー。プロ野球、社会人野球、バドミントン、アメリカンフットボール、Jリーグ、テニスなどの実況を担当。テレビ東京系の競馬中継番組『ウイニング競馬』でのレース実況は1990年4月から続けている。競馬ゲームソフトなどへの声の出演も多数。近年は“ライター”としても活動し、『競馬と鉄道―あの“競馬場駅”は、こうしてできた』（交通新聞社新書）では2018年度JRA賞馬事文化賞を受賞。他に『高校野球と鉄道 100年を超える関係史をひもとく』（同）などの著作もある。

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（フリーアナウンサー 矢野 吉彦）