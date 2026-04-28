大谷翔平“くり抜きバット”封印で2試合連続3安打　山本由伸は先発、5回4失点　村上宗隆は第12号でメジャー単独トップに

メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が2試合連続の3安打と大当たり。試合も大熱戦で劇的な一戦となった。

大谷選手が2試合連続の複数安打

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマイアミ・マーリンズと対戦した。

ここ2試合好投するも、なかなか勝ちに恵まれない山本投手は、この日も初回、キレのある変化球で三振を奪い、無失点で切り抜けた。

その裏、大谷選手の第1打席。一・二塁間を破る当たりで3試合連続ヒットをマークした。

1点リードで迎えた5回、山本投手は一打逆転のピンチ。打球は無情にもライトスタンドへ。逆転スリーランを浴びた山本投手は、5回4失点でマウンドを降りた。

追いかけるドジャースは7回、大谷選手が2試合連続の複数安打でチャンスを広げたが、得点にはつながらなかった。

さらに2点を追う最終回、一発出ればサヨナラのチャンスで大谷選手の弾丸ライナーがワンバウンドでスタンドへ。タイムリーツーベースで1点差に詰め寄った。ドジャースはなおもツーアウト満塁のチャンスで4番のタッカー選手。センターへの当たりで、セカンドランナーの大谷選手も帰り、5−4のサヨナラ勝ち。ドジャースが劇的勝利で3連勝した。

“くり抜きバット封印”で復調

ホームランこそなかったが、2日連続３安打の活躍を見せた大谷選手。実は、大谷選手が復調した理由はバットを変えたことにもあった。以前、先端がくり抜かれたバットを使って調子を上げたが、26日、27日は、その“くり抜きバット”を封印。元のバットに戻して、連日の3安打と結果を残していた。

28日（日本時間29日）は、3勝目をかけ“投手・大谷”が登板する予定。

村上宗隆はメジャー単独トップ、鈴木誠也は2試合ぶり第5号

雨のため3時間も開始が遅れたホワイトソックスとエンゼルスの試合。村上宗隆選手は、1点を追う7回の第4打席、逆転の第12号スリーランを放ち、ヤンキースのジャッジ選手らに1本差を付けてメジャー単独トップに立った。

そしてカブスの鈴木誠也選手も魅せた。パドレス戦の第1打席、外角のスライダーを完璧に捉え、2試合ぶりの第5号ホームラン。ここ7試合で5発と量産体制に入っている。