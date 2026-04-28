都内で引退会見

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。次代のエースについてエールを送るシーンもあった。

涙あり、笑いありの引退会見。りくりゅうは勝負のリンクに別れを告げるが、日本には次代のエースも育っている。

ミラノ・コルティナ五輪はフリーに進めなかったが、世界選手権は4位と躍進した長岡柚奈・森口澄士組だ。

“ゆなすみ”について、三浦は「ゆなすみペアにはよくお話をする。持っているものは世界トップのペアと変わらない。私たちもそうだったが、たくさんのことを経験していって気持ちの分でも強くなれる。あとは経験を積むだけだと思っている。失敗を恐れず、たくさんのことを経験していろんなことを吸収してほしい」と期待を込めた。

木原も「近い将来、世界大会でメダルを獲る日が確実に来る。若い時から食事に気を付けなさい、と言っている。あとは自信を持つこと。持っているものは世界トップクラス。必ずメダルが獲れると思う」と話していた。



（THE ANSWER編集部）