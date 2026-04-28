【大谷翔平】大迫力の巨大3D「大谷SUNトラック」が渋谷に出現！元メジャーリーガー 五十嵐さんが「大谷 SUN トラック」をガチ解説

株式会社コーセーは、スキンケアブランド『雪肌精』において、紫外線が本格化する 4 月より、大谷翔平選手を起用した日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーションを実施いたします。

今年は、『雪肌精』の”タフ膜UV”をキーメッセージに、太陽とたたかう大谷選手をリアルな巨大3D ビジュアルで再現した大迫力の「大谷 SUN トラック」が登場。

本トラックの始動を記念し、4月18日 (土)10時より、渋谷・SHIBUYA CAST GARDEN にて雪肌精「大谷 SUN トラック」出発式を開催しました。

出発式当日は、元メジャーリーガー/プロ野球選手で、現在は野球解説をはじめマルチに活躍する五十嵐亮太さんが、プレゼンター兼解説者として登場し、常に強い日差しにさらされる環境でプレーし続けてきた元プロ野球選手ならではの日やけ止め事情や、大谷選手にまつわるエピソードを披露いただきました。

さらに、表情から鍛え上げられた身体まで、全身を細部まで忠実に巨大な3Dビジュアルで再現した「大谷 SUN トラック」を、実際の試合さながらの鋭い視点で分かりやすく「ガチ解説」を行なっていただき、最後は、五十嵐さんの力強い出発の号令とともに、「大谷 SUN トラック」が渋谷の街へ出発しました。

■五十嵐亮太が語る、大谷翔平の「走・攻・守」ここがスゴい！

イベントに登場した五十嵐氏は、大谷選手の魅力を野手として良いバランスで兼ね備えている「走る」「攻める」「守る」の3つのポイントに分けてガチ解説しました。

まず「走」について、昨シーズンの50-50「54本塁打、59盗塁」という偉業に触れつつ、大谷選手の走るフォームの綺麗さについて語りました。続いて「攻」について、トラックに描かれた巨大な大谷選手の3Dビジュアルに着目。

約5メートルの大谷選手がスライディングしている姿が再現されていることに対し、「この巨大なサイズのビジュアルはかなり攻めています、大谷選手そのままのサイズだと思いますね」と、その迫力を絶賛しました。

また再現度についても「スライディングする時に左手をつくんですけれども、この辺なんかもしっかり再現されていますし、バランスも非常にいいですね。ついつい細かい部分まで見たくなります」と大谷選手をそっくり再現したトラックを高評価しました。最後に「守」について、紫外線から肌を守ってくれる雪肌精の日やけ止めについて「妻がよく使っています。今回僕も塗らせていただいたのですが、伸びやすく、ベタベタしていないので、つけていても違和感がないですね」と使用感について満足げな表情でコメントしました。

■対戦投手だからわかる！バッター大谷の「威圧感」と素顔

またイベント終盤には、大谷選手との対戦エピソードを披露。初めて対戦した際の第一印象を「やっぱり大きいですね。迫力で言ったらもうこの大谷SUNトラックぐらいあります。ちょっと一瞬ひるむんですよ」と、バッターボックスに立つ大谷選手の威圧感をリアルな言葉で表現しました。

さらに、ピッチャー目線での凄さについて「相手投手の自信のあるボールを打ってくるっていうところが、彼の攻める姿勢というか、当時から崩れない」と分析。また、「足を上げるのとクイックで投げるのってバッターとしたらタイミング取りにくいんですけど…対応の速さがめちゃくちゃ早かったです」と、投球フォームの変化にも即座にアジャストしてくる驚異的な対応力を振り返りました。



一方で、解説者としてグラウンド外での印象について問われると、「試合とそうじゃない時のメリハリがしっかりしているので、その瞬間っていうのはすごく穏やかだし優しい」と素顔に言及しました。「子供ができると、より頑張ろうっていう気持ちも強くなる」「より穏やかさが出てくるというか、表情も優しくなったりとか、そういう風なところに繋がってるのかな」と、父となった大谷選手の変化についても触れました。



最後に、アメリカで活躍する大谷選手へのメッセージを求められると、「体のケアであったりトレーニング、シーズンを乗り切る力は十分あると思うので、この雪肌精の日焼け止めがとても大事になってくる」と語り、この夏は「バッティング、ピッチング、そして肌に注目したい」と笑顔でエールを送りました。