SUPER EIGHT丸山隆平（42）が27日、東京・イイノホールで行われた、佐藤二朗（56）が脚本・主演を務める映画「名無し」（城定秀夫監督、5月22日公開）完成披露試写会に登壇。「血がいっぱい出たり、人がボッコボコになる映画が大好き。単純に大好物なんですよ」と、意外な趣向を口にして佐藤らをたじろがせた。

「名無し」は俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤が、映画にすべく5年前に執筆したものの、過激なテーマと特殊な世界観ゆえに、お蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目に留まり、永田諒氏の作画によって「ヒーローズコミックス」で漫画化。その、初の漫画原作を手がけた作品を実写映画化した。佐藤が、右手で触れた瞬間、相手は消え、死が訪れる怪物“名無し”こと山田太郎、丸山が少年期の名無しを保護し、名付け親になる巡査・照夫、佐々木蔵之介（58）が、犯行を止めるべく名無しを追う刑事・国枝を、それぞれ演じた。

丸山は「アイドル生活をやって、俳優をやり、ベーシストをやっています。脚本、オファーをいただいて、ここまで刺激があって念を持った作品は30年、この仕事をやって初めて」と、芸能人生に残る作品だと絶賛。「戸惑いはあったんですけど、一端を担わせていただく覚悟の中で演じさせていただいた。問題作と言われようと、世の中に届いて意味がある作品」と評した。さらに「それ（流血シーン）だけじゃない、奥行きある人間ドラマがある。作者の中から出る、内臓を引きずり出す、血へどを吐くようなものが、人の感動を呼ぶ。血や内臓が飛び出す中でも、余韻のある映画が好き。一見、そう見えるものであっても、届くものがある後味があるのが好きで、そういう映画」と力を込めた。

丸山はトークの中で、舞台あいさつ前に受けた取材の中で「ある取材の方が『見て、楽しかったです！！』と言って、何となく、3人が『ウンっ？』となった」と笑いながら振り返った。佐藤も「某局の女性のアナウンサーが、めっちゃ満面の笑みで『楽しかったです』と言って、あぁ…ありがとう、と」と笑いながら続くと、丸山は「感想を言う時、気配は考えた方がいいと思う。勘違いされちゃう可能性がある」と言い、笑った。

◆「名無し」 白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件。防犯カメラに残された容疑者の中年男。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。鍵を握るのは男の右手。その手が向かう先には必ず何かが起こる。目に見えない力の秘密に隠された、恐るべき真実から逃れることはできるのか？