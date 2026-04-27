俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月25日、自身のXを更新。投稿した衣装写真が成人向けコンテンツとして非表示になり、話題を集めています。（サムネイル画像出典：本田望結さん公式Xより）

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俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開も、写真が非表示になってしまったようです。

【写真】成人向け判定された衣装ショット

ライトブルーのリボンブラウスで「しゃきん！」

本田望結さんは「しゃきん！」とつづり、写真を1枚載せています。ライトブルーのサテン素材のリボンタイブラウスを着こなし、両手でリボンをつまんでポーズを取る姿です。髪をアップにまとめ、清楚（せいそ）かつスタイリッシュな印象となっています。

しかしこの投稿、Xの自動判定システムにより成人向けコンテンツとして非表示扱いに。ファンからは「でもなんでこれが成人向けコンテンツで非表示になってるんだろ」「成人向けコンテンツとしてモザイク入ってンだわ」と驚きの声が上がっています。

また「大人のお姉さんになりましたね」「いまだにEDIONのCMのイメージ強いけどもう大人じゃ〜ん」「めっちゃ背が高くなって綺麗なり〜」と、本田さんの成長を喜ぶ声も寄せられました。

「レイヤーカットお願いしましたっ」

6日の投稿では「レイヤーカットお願いしましたっ」と、美容院後と思われる姿を公開していた本田さん。大人の女性の雰囲気が漂うすてきな姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)