本田望結、衣装ショットがXで成人向け判定に？ 「もう大人じゃ〜ん」「めっちゃ背が高くなって綺麗」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開も、写真が非表示になってしまったようです。
【写真】成人向け判定された衣装ショット
しかしこの投稿、Xの自動判定システムにより成人向けコンテンツとして非表示扱いに。ファンからは「でもなんでこれが成人向けコンテンツで非表示になってるんだろ」「成人向けコンテンツとしてモザイク入ってンだわ」と驚きの声が上がっています。
また「大人のお姉さんになりましたね」「いまだにEDIONのCMのイメージ強いけどもう大人じゃ〜ん」「めっちゃ背が高くなって綺麗なり〜」と、本田さんの成長を喜ぶ声も寄せられました。
【写真】成人向け判定された衣装ショット
ライトブルーのリボンブラウスで「しゃきん！」本田望結さんは「しゃきん！」とつづり、写真を1枚載せています。ライトブルーのサテン素材のリボンタイブラウスを着こなし、両手でリボンをつまんでポーズを取る姿です。髪をアップにまとめ、清楚（せいそ）かつスタイリッシュな印象となっています。
また「大人のお姉さんになりましたね」「いまだにEDIONのCMのイメージ強いけどもう大人じゃ〜ん」「めっちゃ背が高くなって綺麗なり〜」と、本田さんの成長を喜ぶ声も寄せられました。