「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

人間関係のトラブルが起きたとき

職場で人間関係のトラブルが起きたとき、多くの上司は「話を聞く」「仲裁する」「お互いに理解し合うよう促す」といった対応を取ります。

一見すると正しい対応に思えますが、実はそれだけでは根本的な解決にはなりません。

では、「いい上司」は何をするのか。

結論はシンプルです。ルールを整備することです。

「感情」ではなく「ルール不足」

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

つまり、人間関係のトラブルの多くは、「性格の不一致」や「相性の問題」ではありません。

ルールが曖昧なまま、感情でやり取りしていることが原因なのです。

「頑張っている人ほどイライラする」構造

この話が示しているのは、「優秀な人ほど不満を抱えやすい」という現実です。

なぜなら、評価基準や行動ルールが曖昧だと、「なぜ自分ばかりがやっているのか」という不公平感が生まれるからです。

上司が「空気」や「背中」でマネジメントしようとするほど、組織には摩擦が生まれます。

いい上司は「ルールで解決する」

いい上司は、人間関係のトラブルを「個人の問題」として扱いません。

「どのルールが曖昧だったのか」「どこに例外があったのか」を見極め、再発しない仕組みをつくります。

つまり、感情をなだめるのではなく、構造を直すのです。

リーダーは仮面をかぶれ

人間関係のトラブルが起きたとき、感情に寄り添うだけでは不十分です。

原因はほとんどの場合、「ルール不足」にあります。

いい上司は、対話で解決しようとするのではなく、ルールで再発を防ぎます。

それが、組織を安定させる唯一の方法です。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。