TMNETWORK最新ツアー“QUANTUM”の全容に迫る書籍が予約受付開始

『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』（リットーミュージック／2026年6月19日発売）の予約受付が、TMNETWORK オフィシャルWebサイト・株式会社リットーミュージックが運営するEC サイト「T-OD」にて開始された。

【写真】QUANTUMツアーのセットリストTシャツも販売決定

本書は2026年1月22日（木）にスタートし、5月2日（土）まで開催されているTMNETWORKのライブツアー“TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM”を総括する書籍。“QUANTUM（=量子）”という謎めいたコンセプトを解き明かすべく、ステージ写真や公演レポートはもちろん、小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登それぞれへのインタビュー、リハーサル風景やバックステージ、衣装、楽器などからツアーの全容に迫る。

また本書では本ツアー中に公演参加者から募集したライブレポートも掲載。このライブレポートは 5月1日（金）2日（土）の東京有明アリーナ公演でも募集している。

本書の予約受付期間は4月24日（金）12:00より5月10日（日）23:59まで。「T-OD」では同期間においてQUANTUMツアーのセットリストTシャツの予約販売も実施。TシャツとロンTはどちらも同じデザインで、前面にはQUANTUMツアーのワンシーンを切り取った3人のカットをレイアウト。背面にはツアーロゴとセットリストがプリント（※現時点でのセットリストは仮のテキスト）。ボディカラーはブラックとチャコールの2種類、サイズは S、M、L、XLの4種となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）