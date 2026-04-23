お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（51）が22日放送の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年9月に左膝下切断に至った経緯を語った。

二郎は2018年に急性心不全・呼吸不全で入院。21年には新型コロナウイルスに感染し重症化、危篤状態に。23年3月には腎移植手術を受けたものの失敗に終わったことを公表。24年3月には「昨年から続く腎移植失敗による体調不良」で入院したことを発表。昨年10月に、お笑いタレントの有吉弘行が自身の冠ラジオで二郎が足の切断手術を受けたことを公表していた。

この日のラジオでは義足を着けた状態で登場。現在は車いすでの生活、2日に1回4時間かけて人工透析治療を受けていると近況を語った。

足の切断については「腎臓移植をしたんですけど、母親がドナーになって。それがどうやら失敗してしまって」と告白した。

腎臓移植は成功した場合でも感染症のリスクが高いといい「やっぱり自分も感染症にかかってしまって。最初は左足の筋肉の中に細菌が溜まるっていう。それがまず死ぬ病気だったらしい」と、医師が家族を呼ぶ程危険な状態だったと説明。

治療については「左足の筋肉の中にできた細菌をドレーンっていうストローみたいなので吸い出してたんですけど、手術で。その時にちょっと細かく散ってしまって。それが右足に行ったり、左足に行ったり、腫れたり足が動かなくなったりして、それで去年の秋にもう炎症数値がもうどうしようもないことになっちゃって。もう切断するか……まあ、残すっていうのはあんまりもう選択肢になくて」と説明した。