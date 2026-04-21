実は「二世タレント」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「杉咲花」を抑えた1位は？
二世という立場にありながらも、自身の力で評価を築いてきた芸能人が多くいます。両親の名前を聞いて、驚く人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は二世タレントと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の杉咲花さんです。両親は元「レベッカ」のギタリスト木暮”shake”武彦さんと、歌手のチエ・カジウラさん。ミュージシャンである2人とは違い、杉咲さんは小学生の頃から子役として活動し、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』（2016年）で各映画賞の助演女優賞を総なめにしました。
1月期の主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）では、リアルな恋愛模様を描いた主人公役で注目を集めました。6月12日からは、多部未華子さんとダブル主演を務めるPrime Videoドラマシリーズ『クロエマ』が配信予定です。
回答者からは「意外だと思ったから」（30代女性／兵庫県）、「あまりテレビなどで大きく公表されてないと思う」（20代女性／北海道）、「演技がめちゃくちゃうまいので実力がある俳優さんというイメージが強く、まさか有名人の娘さんであるとは想像しなかったので」（40代女性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の長澤まさみさんです。父親はサッカー元日本代表MFで、ジュビロ磐田の初代監督でもある長澤和明さん。親子仲がいいことでも知られています。
プライベートでは、2026年元日に映画監督の福永壮志さんとの結婚を発表しました。俳優としても活躍が続いており、主演映画『このごにおよんで愛など』が11月27日に公開予定です。
回答コメントでは「親の名前を出さずに活躍している為、知らなかった」（30代男性／愛知県）、「メディアなどで親とのエピソードなどを話している所を聞いた事がないから」（30代女性／茨城県）、「スポーツ選手の家族がいたと聞いて驚いたから」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:All About ニュース お買いもの部)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は二世タレントと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：杉咲花／62票
2位にランクインしたのは、俳優の杉咲花さんです。両親は元「レベッカ」のギタリスト木暮”shake”武彦さんと、歌手のチエ・カジウラさん。ミュージシャンである2人とは違い、杉咲さんは小学生の頃から子役として活動し、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』（2016年）で各映画賞の助演女優賞を総なめにしました。
回答者からは「意外だと思ったから」（30代女性／兵庫県）、「あまりテレビなどで大きく公表されてないと思う」（20代女性／北海道）、「演技がめちゃくちゃうまいので実力がある俳優さんというイメージが強く、まさか有名人の娘さんであるとは想像しなかったので」（40代女性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位：長澤まさみ／101票
1位にランクインしたのは、俳優の長澤まさみさんです。父親はサッカー元日本代表MFで、ジュビロ磐田の初代監督でもある長澤和明さん。親子仲がいいことでも知られています。
プライベートでは、2026年元日に映画監督の福永壮志さんとの結婚を発表しました。俳優としても活躍が続いており、主演映画『このごにおよんで愛など』が11月27日に公開予定です。
回答コメントでは「親の名前を出さずに活躍している為、知らなかった」（30代男性／愛知県）、「メディアなどで親とのエピソードなどを話している所を聞いた事がないから」（30代女性／茨城県）、「スポーツ選手の家族がいたと聞いて驚いたから」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:All About ニュース お買いもの部)