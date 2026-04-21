「今日好き」藤田みあ、美脚際立つショーパンコーデ披露「小顔すぎ」「すべてが憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが4月19日、自身のInstagramを更新。浅草での私服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「彼女感すごい」美脚スラリのショーパン姿
藤田は「浅草」とつづり、浅草寺など浅草を観光した際の写真を投稿。白地に黒いドットのリボンがついた白いトップスに、黒のショートパンツとブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「笑顔が可愛い」「彼女感すごい」「上目遣い最高」「浅草楽しそうですね」「小顔すぎ」「服似合ってる」「すべてが憧れ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「彼女感すごい」美脚スラリのショーパン姿
◆藤田みあ、浅草で美脚ショット公開
藤田は「浅草」とつづり、浅草寺など浅草を観光した際の写真を投稿。白地に黒いドットのリボンがついた白いトップスに、黒のショートパンツとブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿には「笑顔が可愛い」「彼女感すごい」「上目遣い最高」「浅草楽しそうですね」「小顔すぎ」「服似合ってる」「すべてが憧れ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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