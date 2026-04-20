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「都心のマンションは高すぎて手が出ない」。そんな実需層の悲鳴が、ついに市場データに明確な変化をもたらしました。長らく強気一辺倒だった東京23区の中古マンション市場で、「新規売り出し価格」が下落に転じるという異変が起きています。

今回は、らくだ不動産株式会社の代表取締役社長山本直彌さんと、執行役員エージェント八巻侑司さんが、最新のレインズ（不動産流通標準情報システム）データをもとに、不動産市場の「転換点」について徹底解説します。



◾️東京23区は成約減。需要は「埼玉・千葉」へ大移動

発表された首都圏の中古マンション市場動向によると、首都圏全体の成約件数は前年同月比2.1%増とプラスを維持しました。しかし、エリア別に見ると、これまで市場を牽引してきた「東京23区」の成約件数は前年同月比マイナス2.4%と減少に転じています。

この減少について、山本さんは「都心の価格が上がりすぎたことで、買主がついてこれなくなっている」と分析します。その一方で、需要の受け皿となっているのが周辺エリアです。

・埼玉県の成約件数は前年同月比21.5%増と大幅に伸びています。

・千葉県も前年同月比9.0%増を記録しました。

・神奈川県全体でも前年同月比3.0%増となっており、郊外への需要シフトが鮮明です。



◾️ついに「強気の高値設定」が通用しない相場へ

さらに注目すべきは、東京23区における「新規売り出し価格」の変化です。

八巻さんは、「新規の売り出し価格が前月と比べて下落に転じたことが、今回のデータで最も象徴的なポイントです」と指摘します。これまで、相場上昇を背景に「とりあえず高く売り出してみよう」という強気な売り手が多かったものの、在庫が積み上がる中で「これだけ高く出すと本当に売れない」という現実的な空気が広がり始めているのです。

「高値でのチャレンジ価格を諦め、現実に即した価格に調整して売りに出す人が増えてきたという、明確な市場の転換サインと言えます」と山本さんも警鐘を鳴らします。

◾️マンションからの脱却。「埼玉の戸建て」が爆売れ中

マンション価格の高止まりは、「戸建て市場」への需要シフトも加速させています。首都圏全体の中古戸建て成約件数は、前年同月比17.0%増と好調です。

ここでも特に注目されるのが「埼玉県」です。

・埼玉県の中古戸建て成約件数は、前年同月比で驚異の30.5%増を記録しました。

・千葉県も前年同月比15.8%増と大きく伸びています。

・神奈川県も前年同月比13.2%増と好調を維持しています。

「都心で手狭なマンションを買うよりも、予算内で広さを確保できる郊外の戸建てにしよう」という、消去法かつ現実的な選択をするファミリー層が急増していることがデータから読み取れます。



【まとめ】

「都心のマンションなら、高くても必ず売れる」という神話は崩れつつあります。購入者側の「予算の限界」が明確になり、適正価格でなければ見向きもされないシビアな市場へと移行しています。

これから売却を検討される方は、過去の成功体験に引きずられた「チャレンジ価格」を狙うのではなく、現在のリアルな市場動向を見極めた現実的な価格設定が不可欠です。

らくだ不動産株式会社では、山本さんや八巻さんをはじめとするプロフェッショナルが、最新のデータ分析に基づいた「売れる戦略」を提案しています。「自宅の適正価格を知りたい」「相場が下がる前に売り切りたい」とお悩みの方は、ぜひ一度らくだ不動産へご相談ください。