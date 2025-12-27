BTSが17、18の両日、世界ツアーの日本公演を東京ドームで開催した。約7年ぶりの来日公演で、2日間で11万人を動員。7人全員が兵役や公的機関での勤務を終え、先月21日に本格的に再始動したばかり。復帰を待ち望んでいた日本のARMY（ファンの総称）に、感謝と活動再開を伝える場となった。

ARMYをより近くに感じるために採用した360度を客席に囲まれたセンターステージで声援を浴びた。18日の公演ではJung Kook（28）は「本当に会いたかった」とかみしめ、V（30）は「幸せで大きな力になりました」と総立ちの5万5000人の愛に応えた。

開演前からウエーブや手拍子が自然発生し、主役の登場で悲鳴のような大歓声が起きた。最新アルバム「ARIRANG」の収録曲や、代表曲「Dynamite」「Butter」など2時間30分で22曲を披露した。

Jimin（30）は「2日間はあっという間」と振り返り、j―hope（32）は「約束します。必ず戻ってきます」と誓った。世界34都市を1年かけて巡るツアー。既に日本での追加公演開催を予告済みで、7人の次なる舞台が待ち望まれる。 （高原 俊太）