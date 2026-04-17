安めぐみ、２歳次女をバッグハグ“ほっこりショット”
タレントの安めぐみが15日、オフィシャルブログを更新。２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの公園でのひとときや11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんのバレエ発表会に ついて母としての思いをつづった。
この日、安は「公園と。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「新学期も始まり、なんだかバタバタとブログの更新も空きがちですが久しぶりに」と書き出し、先日、次女と公園を訪れたことを明かし、娘と過ごした穏やかな時間を過ごした写真とともに近況を報告。
次女をバッグハグしながらの微笑ましい自撮りショットや雲一つない青空の下で前を歩く次女を追いかけるような様子、満開の花々が広がる風景写真を公開し、「追いかけながらも、綺麗なお花や緑にも癒されました」と自然の中でのひとときに安らぎを感じたことをつづっている。
また、少し前には長女のバレエの発表会があったことも報告。幼稚園の年中から続けているというバレエについて、「子供の頑張りや笑顔に、本当にこちらがやる気や元気をもらいますね」と母としての思いをにじませた。
発表会後には、家族でお世話になっているイタリアンレストランを訪れたといい、店側が用意した“うたちゃんがんばったね”というメッセージが添えられた手作りケーキの写真も公開。「これまた感謝です」と感謝の言葉をつづり、温かな交流の様子を伝えた。
最後は「では、今日も良い日を皆さんお過ごし下さい」とファンへ優しく呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お子様、本当に、超、可愛い」「元気良く、すくすくと、日々、成長」「すっかり春ですよね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、安は「公園と。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「新学期も始まり、なんだかバタバタとブログの更新も空きがちですが久しぶりに」と書き出し、先日、次女と公園を訪れたことを明かし、娘と過ごした穏やかな時間を過ごした写真とともに近況を報告。
また、少し前には長女のバレエの発表会があったことも報告。幼稚園の年中から続けているというバレエについて、「子供の頑張りや笑顔に、本当にこちらがやる気や元気をもらいますね」と母としての思いをにじませた。
発表会後には、家族でお世話になっているイタリアンレストランを訪れたといい、店側が用意した“うたちゃんがんばったね”というメッセージが添えられた手作りケーキの写真も公開。「これまた感謝です」と感謝の言葉をつづり、温かな交流の様子を伝えた。
最後は「では、今日も良い日を皆さんお過ごし下さい」とファンへ優しく呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お子様、本当に、超、可愛い」「元気良く、すくすくと、日々、成長」「すっかり春ですよね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。