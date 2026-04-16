中東情勢を受けた関係閣僚会議で、政府は16日、国が備蓄している医療用手袋5000万枚を来月から放出することを明らかにしました。

石油製品を原料とする医療物資の安定供給が課題となるなか、病院や診療所などの医療機関からは、特に医療用手袋の供給について不安の声が上がっています。

政府によりますと、現在、医療用手袋についてはおおむね通常通りの発注に対応できているということですが、一部で買い占めなどが起きているために、特に歯科診療所などで手袋を入手できない状況が生まれています。

新型コロナの教訓から、国は現在医療用手袋をおよそ12億枚備蓄していて、このうちまずは5000万枚をめどに、来月から医療機関に向けて放出することが決まりました。

手袋が不足している医療機関は、普段から使用している医療物資の確保状況などを報告するシステム（医療機関等情報支援システム:G-MIS）を用いて国に必要枚数を要請することができます。手袋の値段については現在検討中だということです。