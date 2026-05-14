厚生労働省は14日、医療機関に放出する国備蓄の医療用手袋5千万枚について、医療機関からの購入要請を18日から受け付けると発表した。1セット千枚5980円から購入できる。医療用手袋は中東産の石油製品を原料に生産されており、中東情勢の悪化で確保が困難とする医療機関があるとして備蓄放出を決めていた。厚労省によると、要請は医療機関の資材確保状況などを一元的に把握できるシステム「G―MIS」を利用して受け付ける。在庫