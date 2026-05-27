長年にわたる人気おやつ商品の販売休止、医療用手袋の国家備蓄放出など、ホルムズ海峡情勢の影響を受けて石油派生製品のナフサが不足していることにより、日本ではさまざまな連鎖反応が起こっている。ナフサは原油精製の過程で得られる中間製品で、プラスチック、発泡スチロール、接着剤、合成繊維、注射器など医療機器、印刷用インク溶剤などの原料となる。目下のナフサ不足の影響は日本の食品、建設、医療など民生のさまざまな重