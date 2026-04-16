『名探偵プリキュア！』ED主題歌、ついに500万回再生突破 制作陣は歓喜「歌詞の中には大切なメッセージが！」
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が、500万回再生を突破した。
【動画】意味深な歌詞！話題キャラ登場の『名探偵プリキュア！』ED主題歌映像
この大反響に公式は「『名探偵プリキュア！』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」が500万回再生を突破 たくさん見てくれて、本当にありがとう！」と歓喜。
制作陣からのコメントも公開され、作詞・青木久美子は「500万回再生おめでとうございます！キャッチーなメロディー展開には遊び心満載で覚えやすい歌詞の中には大切なメッセージが！なぜ？から始まる謎？！のANSWERを可愛すぎる映像と共に探してみてください。何度でも（笑）」と喜び。
作曲・編曲のハマダコウキは「500万再生おめでとうございます！！！！！！！幼い頃から推理小説が大好きで、あのワクワク感や上品さと、プリキュアらしさの融合を目指して制作しました。仕掛けと想いがいっぱい詰まった楽曲です！これからもたくさん聴いて楽しんでいただけると嬉しいです！」と伝えた。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【動画】意味深な歌詞！話題キャラ登場の『名探偵プリキュア！』ED主題歌映像
この大反響に公式は「『名探偵プリキュア！』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」が500万回再生を突破 たくさん見てくれて、本当にありがとう！」と歓喜。
制作陣からのコメントも公開され、作詞・青木久美子は「500万回再生おめでとうございます！キャッチーなメロディー展開には遊び心満載で覚えやすい歌詞の中には大切なメッセージが！なぜ？から始まる謎？！のANSWERを可愛すぎる映像と共に探してみてください。何度でも（笑）」と喜び。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
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