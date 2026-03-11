低燃費・4WD・価格を両立した実用的「軽セダン」クルマを選ぶ際、多くのユーザーが重視するのは価格や燃費、そして日常での使いやすさです。特に軽自動車は、コンパクトなサイズと経済性の高さから、通勤や買い物など日々の移動を支える身近な存在として広く利用されています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ最新「“4WD”軽セダン」です！（29枚）そうした軽自動車のなかでも、さまざまな道路状況に対応