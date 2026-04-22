初音ミクをはじめとする「ピアプロキャラクターズ」の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが、2026年4月27日（月）より「Cyber Goods Store」にて受注販売が開始されます。今回のテーマは「サイバーメイド」。人気イラストレーターのにゃもふぇ氏が描き下ろしたメカニカルな世界観のビジュアルを採用しています。商品はアルミ素材を使用した重厚感のある仕上がりで、金属特有の光沢がサイバーメイド風の衣装やキ