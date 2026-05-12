「ボクシング・８回戦」（１２日、後楽園ホール）スーパーフェザー級１０００万円トーナメント準々決勝が行われ、元ＷＢＯアジアパシフィック＆日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が１年７カ月ぶりの再起戦をＴＫＯ勝ちで飾った。元ＷＢＣアジア王者の龍王（２８）＝角海老宝石＝を開始からスピードと手数で圧倒し、３回にワンツーの強烈な右ストレートをたたき込んでキャンバスに這わせた。カウント途中でレフェリ