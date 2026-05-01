JR西日本は1日、りそなホールディングス（HD）と資本業務提携したと発表した。りそなHD傘下の関西みらい銀行の株式20％を900億円で取得し、金融事業に参入する。銀行サービス「WESTER（ウェスター）ミライバンク」を立ち上げ、JR西が展開する決済やポイントのサービスと連携する。JR西の「経済圏」を拡充し、顧客を囲い込む。JR西は鉄道事業のほか、流通や不動産業なども取り組んでいる。ポイントサービス「WESTERポイント」の