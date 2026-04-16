VTuber・赤井はあと、段階的に活動再開へ【全文】 休止時には運営が“風説の流布”を警告していた
ホロライブプロダクションを運営するカバーが16日、公式Xを更新。2025年10月末から活動を休止していた、赤井はあとが段階的に活動を再開すると伝えた。
【画像】段階的に活動自粛することを報告した赤井はあと
Xでは「この度、活動を休止しておりました赤井はあとにつきまして、本日より段階的に活動を再開する運びとなりましたことをご報告いたします。復帰にあたっては、本人およびご家族との協議を重ね、心身の状態を最優先に考慮した上で、活動再開に向けた準備を進めることで合意いたしました。その第一歩として、まずは代理投稿による動画投稿など、無理のない範囲での活動から開始し、状況を見守ってまいります」と報告。
続けて「また、SNSでの発信やライブ配信等の本格的な再開時期については、本人のコンディションを慎重に見極めながら順次検討してまいります。活動の完全復帰までは今しばらくお時間をいただくかと存じますが、ファンの皆様におかれましては、彼女の新たな一歩を温かく見守っていただければ幸いでございます」と記された。
赤井も、カバーの投稿を引用して「いつも赤井はあとを応援いただきありがとうございます。公式からのお知らせの通り、本日から段階的に活動を再開することとなりました。復帰第一弾として、本日18時よりオリジナル楽曲「お人形」のMVをプレミア公開いたします！ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
昨年10月31日、カバーは「当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状態を踏まえたご家族との協議の上、体調の回復を優先とし、休養することといたしました。こうした状況の中、本人の配信内での発言を切り取り、不適切な風説の流布が行われているほか、当該配信内で名前を挙げられたタレントをはじめとする他のタレントに対して、情報の恣意的な拡大解釈や切り取り、憶測からの攻撃的な言動や誹謗中傷などが行われていることを確認しております」と忠告をしていた。
■報告全文
赤井はあとの段階的な活動再開に関するお知らせ
平素より、当社運営のVTuber事務所「ホロライブプロダクション」および所属タレントを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、活動を休止しておりました赤井はあとにつきまして、本日より段階的に活動を再開する運びとなりましたことをご報告いたします。
復帰にあたっては、本人およびご家族との協議を重ね、心身の状態を最優先に考慮した上で、活動再開に向けた準備を進めることで合意いたしました。その第一歩として、まずは代理投稿による動画投稿など、無理のない範囲での活動から開始し、状況を見守ってまいります。また、SNSでの発信やライブ配信等の本格的な再開時期については、本人のコンディションを慎重に見極めながら順次検討してまいります。
活動の完全復帰までは今しばらくお時間をいただくかと存じますが、ファンの皆様におかれましては、彼女の新たな一歩を温かく見守っていただければ幸いでございます。
なお、本件に関し、タレント本人および他タレントへの直接のお問い合わせはお控えいただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
今後とも、赤井はあとへの温かいご声援を何卒よろしくお願い申し上げます。
【画像】段階的に活動自粛することを報告した赤井はあと
Xでは「この度、活動を休止しておりました赤井はあとにつきまして、本日より段階的に活動を再開する運びとなりましたことをご報告いたします。復帰にあたっては、本人およびご家族との協議を重ね、心身の状態を最優先に考慮した上で、活動再開に向けた準備を進めることで合意いたしました。その第一歩として、まずは代理投稿による動画投稿など、無理のない範囲での活動から開始し、状況を見守ってまいります」と報告。
赤井も、カバーの投稿を引用して「いつも赤井はあとを応援いただきありがとうございます。公式からのお知らせの通り、本日から段階的に活動を再開することとなりました。復帰第一弾として、本日18時よりオリジナル楽曲「お人形」のMVをプレミア公開いたします！ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
昨年10月31日、カバーは「当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状態を踏まえたご家族との協議の上、体調の回復を優先とし、休養することといたしました。こうした状況の中、本人の配信内での発言を切り取り、不適切な風説の流布が行われているほか、当該配信内で名前を挙げられたタレントをはじめとする他のタレントに対して、情報の恣意的な拡大解釈や切り取り、憶測からの攻撃的な言動や誹謗中傷などが行われていることを確認しております」と忠告をしていた。
■報告全文
赤井はあとの段階的な活動再開に関するお知らせ
平素より、当社運営のVTuber事務所「ホロライブプロダクション」および所属タレントを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、活動を休止しておりました赤井はあとにつきまして、本日より段階的に活動を再開する運びとなりましたことをご報告いたします。
復帰にあたっては、本人およびご家族との協議を重ね、心身の状態を最優先に考慮した上で、活動再開に向けた準備を進めることで合意いたしました。その第一歩として、まずは代理投稿による動画投稿など、無理のない範囲での活動から開始し、状況を見守ってまいります。また、SNSでの発信やライブ配信等の本格的な再開時期については、本人のコンディションを慎重に見極めながら順次検討してまいります。
活動の完全復帰までは今しばらくお時間をいただくかと存じますが、ファンの皆様におかれましては、彼女の新たな一歩を温かく見守っていただければ幸いでございます。
なお、本件に関し、タレント本人および他タレントへの直接のお問い合わせはお控えいただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
今後とも、赤井はあとへの温かいご声援を何卒よろしくお願い申し上げます。