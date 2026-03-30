VTuber・夢入レゆさんが亡くなったと、2026年3月30日に所属するVTuber事務所「MAHA5JAPAN」（マハパンチャ・ジャパン）が発表した。ファンの声援「間違いなく彼女が生きるための大きな支え」同事務所はXで、「弊社所属ライバー『夢入レゆ』が永眠いたしましたことをご報告申し上げます」と報告し、「突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。死亡日や死因は明らかにしなかった。家族と協議のうえ、夢