話題のコラボがついに最終情報解禁♡2026年4月10日(金)より、カプコンカフェ池袋店・梅田店で『モンスターハンターワイルズ』とホロライブ人気VTuberの豪華コラボカフェが開催されます。今回はファン必見のコラボメニューが一挙公開♪推しの世界観をそのまま味わえる特別なラインナップは、見た目も可愛く写真映え間違いなし。ここでしか楽しめない限定体験をチェックして♡ 豪華すぎるコラボフ&#125