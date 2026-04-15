プロレス団体のドラディションは１５日、都内で主催大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６」（５月２２日、後楽園ホール）の記者会見を開いた。藤波辰爾（７２）はメインイベントで新日本の極悪集団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」の若頭である成田蓮（２８）とスペシャルシングルマッチで激突するが、成田が会見を無断でボイコット。怒り心頭の藤波は「久々に、自分の中で（新日本時代の）懐かしい怒りがメラメラときている。僕は一番こういうのが嫌なので」と怒りをあらわにした。

普段は温厚なドラゴンの顔がどんどん紅潮した。成田は定刻になっても記者会見に姿を現さなかったが、司会者からボイコットされたことを告げられると、「マジ？」とあっけにとられた様子。「言葉が今ちょっと見つかりません」と、しばらく絶句した。

藤波は今年３月６日に大田区総合体育館で行われた古巣・新日本の旗揚げ記念日興行に参戦し、８人タッグ戦でウルフアロン（３０）とも初共闘。ただ、対戦した成田らＨＯＴから挑発を受け、因縁が生まれていた。５・２２後楽園大会では藤波が成田、ＬＥＯＮＡ（３２）が高橋裕二郎（４５）と一騎討ちを行うことが発表されており、この日は藤波と成田がそろってコメントするはずだった。

主催者として設定した舞台を台無しにされた藤波は「俺の頃は会見から始まり、力と力でぶつかっていくという時代を何十年と過ごしてきているので、今の選手の行動が全く読めない。これはドラディションなのか、藤波辰爾に対する（なめた）態度なのか。俺が一番、嫌なことをされた」と怒り心頭。「彼自身のレスラーとしての品が問われる。この年齢（７２歳）に対して（失礼な）態度を取っているのか、（試合で）俺を血祭りに上げるのか。今度は自分も（怒りが）動きや態度に出るだろうし、彼が（当日）どういたぶってきても、俺は（体を）くれてやるという覚悟でいきますよ」と、語気を強めた。

今年でデビュー５５周年を迎えるレジェンドは、ドラディションのリングで棚橋弘至、高橋ヒロム、ザック・セイバーＪｒ．ら古巣・新日本のトップ選手と一騎討ちを行ってきた。ただ、ＮＥＶＥＲ無差別級王者である成田戦に向けては「この年齢でどこまでシングルで戦えるか楽しみにしていただけに、出ばなをくじかれ、どう（意気込みを）答えていいのか。怒りの方が多くて…」と言葉を失い、「昔だったら（会見場の）テーブルを蹴飛ばしてひっくり返している。小馬鹿にした態度だったら、そのまま（試合でも好戦的な）態度で見せてほしいね」と、緊迫感をにじませた。