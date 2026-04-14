欧州カンファレンスリーグ

欧州サッカー、ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が試合中に見せた超絶テクニックに驚きが広がった。瞬時のダブルタッチで相手DF2人を翻弄。評価が上昇する25歳の守備的MFが披露した意外なスキルに熱い視線が注がれている。

話題を呼んだのは9日（日本時間10日）のUEFAカンファレンスリーグ準々決勝・第1戦、ストラスブール戦でのワンプレーだ。ボールを奪った佐野は、左サイドからゴール前へ。ペナルティーエリア付近で瞬時のダブルタッチで相手DF2人を翻弄。シルキーな滑らかな動きで突破し、スタジアムを沸かせた。

欧州カンファレンスリーグ公式Xが実際の映像を投稿。日本ファンからは「ボールくっついてる！」「ワールドクラスだなあ」「ファイター系のボランチの癖にめちゃくちゃ華あるの何。すごくワクワクする」「じゃあ何が出来ないんだよ」「誰も止めれへん」「マジで何でもできる男」と興奮の声が寄せられていた。

25歳の佐野は2024年7月にJリーグの鹿島からマインツへ完全移籍。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が発表した森保ジャパンメンバーの最新市場価値ランキングでは三笘薫（ブライトン）と並び、2500万ユーロ（約45億円）。ここ約1年半で日本代表の主力に躍り出るなど、急成長を遂げた。



（THE ANSWER編集部）