木南晴夏「10年くらい前に会っていたらご結婚されてるくらい」相性が良いと言われた年上俳優とは
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の木南晴夏が4月12日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演。相性が良い俳優について占われる場面があった。
【写真】木南晴夏、相性が「めちゃくちゃ良い」言われた年上俳優との2ショット
4月期の木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（同局・毎週木曜よる10時〜）で主演を務める木南は、この日、同作で夫婦役で共演している俳優の中村俊介とともに番組に登場。占い師の星ひとみさんの占星術でプライベートや仕事運を占うなか、星さんは中村の恋愛運について「5％しか入っていません」と言及し「宇宙から来た人間に化けてる少年です。感覚がズレてるから、宇宙人なんで。女の子の扱いが苦手です。自分はできてると思ってるんだけど、女心を察する能力2％です」と占った。
これに木南も「少なっ！モテなっ！」と笑顔でツッコミ。中村が結婚願望について「なくはないんですよ。婚期をだいぶ逃して、もう50歳まできちゃって。逆にしたほうが良いのか、このままを貫いたほうが良いのか…」と話すと、星さんは木南とパートナーとしての相性が「めちゃくちゃ良い」と告白。木南が「よかった〜！」と中村と目を合わせて喜ぶと、星さんは「もし（木南が）ご結婚されてなくて、10年くらい前に会っていたらご結婚されてるくらいの相性」と話した。
木南は、2018年に俳優の玉木宏と結婚。2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を報告している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】木南晴夏、相性が「めちゃくちゃ良い」言われた年上俳優との2ショット
◆木南晴夏、パートナーとして相性が良い俳優
4月期の木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（同局・毎週木曜よる10時〜）で主演を務める木南は、この日、同作で夫婦役で共演している俳優の中村俊介とともに番組に登場。占い師の星ひとみさんの占星術でプライベートや仕事運を占うなか、星さんは中村の恋愛運について「5％しか入っていません」と言及し「宇宙から来た人間に化けてる少年です。感覚がズレてるから、宇宙人なんで。女の子の扱いが苦手です。自分はできてると思ってるんだけど、女心を察する能力2％です」と占った。
◆木南晴夏、2018年に玉木宏と結婚
木南は、2018年に俳優の玉木宏と結婚。2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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