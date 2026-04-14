マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地12日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で最終日が行われ、ロリー・マキロイ（英国）が通算12アンダーで連覇を達成した。一方、このしかし、歴史的な快挙の裏で、中継を担当した米放送局「CBS」の失態がファンの怒りを買っている。

英紙「デイリー・メール」は「オーガスタでのロリー・マキロイの最終ショットを撮り損ねたCBSのマスターズ中継に対し、激怒したファンたちが『ひどすぎる』と猛批判」と小見出しを打って詳細を報道。CBSの中継を巡っては、最も重要な局面においてボールを見失うなどのミスが繰り返されたと伝えている。

中継のミスは最終18番ホールで発生。マキロイがティーショットを右の林に打ち込んだ際、放送ではボールの行方が見失われ、視聴者は1分以上にわたって状況を把握できなかった。さらにボールがグリーンサイドのバンカーで発見された際も、実況席は「マキロイのものなのか、同伴競技者のキャメロン・ヤングのものなのか、解説者たちですら確信が持てない様子だった」という。

技術的な不手際はこれに留まらず、マキロイの優勝決定パットの瞬間も、カメラアングルが悪く本人の脚に遮られてボールがカップに沈む様子が見えなかった。

CBSの放送に対し、ゴルフジャーナリストのダン・ラパポート記者はXで「このスポーツで今年一番重要な10分間なのに、ゴルフボールがどこにあるのかすら分からない状態だ」と痛烈に批判。「クライマックスに達する中、制作チームが重要なショットの弾道や着地点を何度も映し損ねたことで、SNSは大きく炎上した」とも伝えられ、世界中で物議を醸すことになった。



（THE ANSWER編集部）