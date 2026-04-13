「日増しに綺麗に…」引退から3か月、角田夏実が見せた飾らない素顔　念願の“パティシエ体験”に反響「とても素敵」

角田が公開したパティシエ体験が反響を呼んでいる(C)産経新聞社

2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストの角田夏実さんが、4月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、“パティシエ姿”でお菓子つくりに挑む様子を公開した。

【動画】「学生の頃からの夢だった」というパティシエに挑戦！「日増しに綺麗になっていく」角田夏実が公開したケーキ作りの実際の様子

角田さんは動画内で「パティシエ体験が学生の頃からの夢だった」と明かしており、「高校生の時は（お菓子作りを）よくやっていました。一番得意だったのはフロランタン」などと語っている。

地元の千葉・八千代市にある洋菓子店「Atelier Y（アトリエ ワイ）」でケーキ作りに挑戦。現役時とはイメージが大きく異なる茶色のコック服、グレーのエプロンを身にまとい、指導を受けながら生クリームや生地を扱い、真剣な表情でケーキを仕上げていく。角田さんが飾りつけまで手掛け、ショートケーキが完成。味見をすると「美味しい」と語り笑顔を浮かべている。

さらに、ケーキの出来に満足気な角田さんは、その意欲を高ぶらせ2作品目のケーキ作りも提案するなど、まさに“学生の頃からの夢”が実現した心からの喜びを体現。念願のパティシエ体験を楽しんでいた。