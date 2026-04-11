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「あの時の時間はもう戻ってこない」子どもの涙を無視する親の“損切りできない心理”はおかしい！無理な塾通いの現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

合同会社SyUNi代表のおだ氏が自身のYouTubeチャンネルで「小中学生の塾通いが社会問題に｜AERA大バズ記事を学習塾の専門家が徹底分析」を公開した。動画では、大きな反響を呼んだ「子どもが泣いた塾通い」に関する記事を題材に、無理な通塾がもたらす弊害と、学習塾が本来果たすべき役割について専門家の視点から提言している。



動画の冒頭、おだ氏はAERAデジタルで公開され、Yahoo!ニュースでも2600件以上のコメントを集めた話題の記事を紹介。小学3年生から週3回塾に通わされた子どもが、中学進学時に「あの時の時間はもう戻ってこない」と泣きながら訴え、その後勉強を拒否するようになったという悲痛な事例を取り上げた。



続いて、公立小6の通塾率が43.9%と過去50年で約3.7倍に増加しているデータを示しつつ、その背景に「学校教育だけで十分な学力が身につくか」という質問に対して「はい」と答えた保護者がわずか24.3%にとどまる現状を指摘。教育ジャーナリストが現代の通塾を「課金ゲーム」と表現している点にも触れ、親の不安が塾通いを押し上げている構造を解説した。



その上で、おだ氏は塾の本来の目的は「子どもが自発的に学びたいと思えるようになる場所」であるべきだと強調。子どもが嫌がっているのに無理に塾へ通わせることは大きな問題だと指摘した。特に、親が「今までこれだけお金を使ってきて今辞めるのはもったいない」と感じる「損切りできない」心理が働き、ズルズルと通わせ続けるケースが多いと言及。「勉強イコール苦痛という記憶が染み付いてしまうと、そのすべてのスイッチがオフになってしまう」と語り、無理強いが生涯にわたる「勉強嫌い」を生む最大のリスクであると強く警鐘を鳴らした。



最後に、おだ氏は教育関係者に対し、保護者の不安につけ込むのではなく「自走力を育てる」という本質的な価値を提案する必要があると主張。そして「『勉強嫌い』を生まない指導ができているか」を常に自問することの重要性を説き、子ども本人の学ぶ意欲を育てるアプローチへの転換を強く呼びかけている。