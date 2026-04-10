【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信

レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」にて、Android/iOS版みんなのスローライフRPG「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」を2026年夏に発売する。価格は未定（定価買い切り型）。

プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam）用として発売された「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」のスマートフォン版が発売決定。定価買い切り型となり、DLCも全て同梱されるとのこと。

ユーザーインターフェースはスマホ用のタッチ操作に一新。ゲームパッドをつないでゲーム機と同じように遊ぶこともできる。また、他プラットフォームからセーブデータを引き継げるクロスセーブと、他プラットフォームとのクロスプレイに対応している。

【LEVEL5 VISION 2026 匠】

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