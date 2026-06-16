Steam
『Steam』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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宣伝費ゼロ・開発2人の日本製ゲームが1カ月で1500万本を売り上げた理由
宣伝費ゼロながら発売1カ月未満で世界1500万本を売り上げたとのこと
プレジデントオンライン
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中国の「頂き女子」事情 代表的な事件では数億円規模の被害も
翟欣欣事件や胖猫事件など実例が相次ぎ男女対立の先鋭化が進んでいるという
現代ビジネス
2026年7月30日
2026年7月21日
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即完売した「Steam Controller」がKOMODO STATIONにて7月23日より再販売
「Steam Controller」はTMR磁気スティックやジャイロを搭載した多機能モデル
GAME Watch
2026年7月16日
2026年7月11日
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Steam MachineでELDEN RINGなどを実際にプレイして使い心地を確かめた
ELDEN RINGをフルHD最高画質でプレイすると55〜60fpsが出ると報告している
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月6日
2026年7月3日
2026年7月1日
2026年6月30日
2026年6月29日
2026年6月26日
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かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」が発売2週間で1000万本を達成
発売から約2週間で全世界での販売本数が1000万本を突破したという
GAME Watch
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「がんばれゴエモン大集合！」40周年記念で13タイトルが現行機に登場
13タイトルを収録し初移植4作品を含む40周年記念コレクションだと筆者
GAME Watch